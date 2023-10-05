Огромная толпа новосибирцев пришла в зоопарк за бесплатным пловом

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Published Сегодня, 02:37
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В среду, 4 октября, в Новосибирском зоопарке прошел фестиваль плова, который вызвал большой интерес у горожан. Перед раздачей бесплатного плова на центральной площадке возле фонтана собралась огромная толпа гостей.
Зоопарк опубликовал видео в своем телеграмм-канале, на котором видно, как множество людей собралось у фонтана, чтобы посетить фестиваль и получить порцию плова.
На фестивале было привлечено восемь поваров для приготовления блюда, однако даже такого количества специалистов не хватило для всех желающих.