Первому в РФ парапутешественнику подарят морское путешествие к маяку Анива

Сегодня мужчина, которому инвалидная коляска не мешает постоянно находиться в движении, является дважды лауреатом международной национальной премии «Русский путешественник» и обладателем престижной награды «Хрустальный компас». Кроме того, Скикевич, как он сам неоднократно признавался, для своих соотечественников выступает человеком-мотиватором. Игорь стремится «достать» из людей внутренние резервы, ободрить их, помочь в реабилитации и адаптации людям с ОВЗ с помощью вовлечения в туризм. Для этого он даже разработал собственную авторскую программу «Верить в себя, жить по мечте».