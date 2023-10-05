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Posted 5 октября 2023, 07:19

Published 5 октября 2023, 07:19

Modified 5 октября 2023, 07:21

Updated 5 октября 2023, 07:21

Под Новосибирском девушка обвинила салон красоты в ожоге лазером

Под Новосибирском девушка обвинила салон красоты в ожоге лазером

5 октября 2023, 07:19
Фото: 1MI.
Сибирячка заявила, что получила ожог лазером в салоне красоты LaSkin под Новосибирском. Негативный отзыв она оставила на сайте Flamp.

Девушка прикрепила к отзыву фотографии, на которых видны покраснения на ноге. Но вскоре эти снимки она удалила.

В салоне LaSkin уже в курсе, что на них поступила жалоба — они в растерянности. Пострадавшая не оставила свои контакты и не уточнила, когда и у кого мастера это произошло.

«Трудно сказать, реальный ли это вообще отзыв клиентки. Мы проверили все записи на процедуры, где используется лазер, в частности эпиляции, и за последние несколько дней их мы не проводили», — пояснили сотрудники LaSkin.

В салоне заверили, что подобных претензий к ним никогда не поступало. В 2ГИС организация имеет хорошие отзывы и оценки.

Представители отметили, что с девушкой готовы обсудить эту проблему, если она выйдет на связь.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Жалоба#Салон красоты
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