Под Новосибирском девушка обвинила салон красоты в ожоге лазером

Posted 5 октября 2023, 07:19
Published 5 октября 2023, 07:19
Modified 5 октября 2023, 07:21
Updated 5 октября 2023, 07:21
Девушка прикрепила к отзыву фотографии, на которых видны покраснения на ноге. Но вскоре эти снимки она удалила.
В салоне LaSkin уже в курсе, что на них поступила жалоба — они в растерянности. Пострадавшая не оставила свои контакты и не уточнила, когда и у кого мастера это произошло.
«Трудно сказать, реальный ли это вообще отзыв клиентки. Мы проверили все записи на процедуры, где используется лазер, в частности эпиляции, и за последние несколько дней их мы не проводили», — пояснили сотрудники LaSkin.
В салоне заверили, что подобных претензий к ним никогда не поступало. В 2ГИС организация имеет хорошие отзывы и оценки.
Представители отметили, что с девушкой готовы обсудить эту проблему, если она выйдет на связь.