Стоимость бензина и дизеля снизилась в Новосибирской области

Проведенное исследование учреждения сравнивало данные за 2 и 3 октября 2022–2023 года. В результате выяснилось, что цена на бензин марки АИ-95 упала на 0,5% или на 29 копеек, на АИ-92 — на 0,4% или на 22 копейки, а на дизельное топливо — на 0,1% или на 6 копеек. Однако стоимость АИ-98 и выше немного выросла на 0,1% или на 3 копейки.