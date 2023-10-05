Стоимость бензина и дизеля снизилась в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В Новосибирской области цены на бензин и дизельное топливо снизились. Данные Новосибирскстата показывают, что это произошло после длительного периода роста.
Проведенное исследование учреждения сравнивало данные за 2 и 3 октября 2022–2023 года. В результате выяснилось, что цена на бензин марки АИ-95 упала на 0,5% или на 29 копеек, на АИ-92 — на 0,4% или на 22 копейки, а на дизельное топливо — на 0,1% или на 6 копеек. Однако стоимость АИ-98 и выше немного выросла на 0,1% или на 3 копейки.
В Новосибирской области цены на бензин варьировались от 48,50 до 56,50 рублей за литр для марки АИ-92, от 52,05 до 59,90 рублей за литр для АИ-95 и от 65,40 до 72,99 рублей за литр для марок АИ-98 и выше. Цены на дизельное топливо варьировались от 63,90 до 78,00 рублей за литр.
Таким образом средние цены на моторное топливо снизились в Новосибирской области: