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Бензин стал дешевле

Стоимость бензина и дизеля снизилась в Новосибирской области

5 октября 2023, 05:43
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Бензин стал дешевле
Цены на бензин и дизель в Новосибирской области снизились: цена на АИ-95 упала на 0,5%, на АИ-92 — на 0,4% и на дизель — на 0,1%.

В Новосибирской области цены на бензин и дизельное топливо снизились. Данные Новосибирскстата показывают, что это произошло после длительного периода роста.

Проведенное исследование учреждения сравнивало данные за 2 и 3 октября 2022–2023 года. В результате выяснилось, что цена на бензин марки АИ-95 упала на 0,5% или на 29 копеек, на АИ-92 — на 0,4% или на 22 копейки, а на дизельное топливо — на 0,1% или на 6 копеек. Однако стоимость АИ-98 и выше немного выросла на 0,1% или на 3 копейки.

В Новосибирской области цены на бензин варьировались от 48,50 до 56,50 рублей за литр для марки АИ-92, от 52,05 до 59,90 рублей за литр для АИ-95 и от 65,40 до 72,99 рублей за литр для марок АИ-98 и выше. Цены на дизельное топливо варьировались от 63,90 до 78,00 рублей за литр.

Таким образом средние цены на моторное топливо снизились в Новосибирской области:

Фото: Новосибирскстат
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Бензин#Эмилия Губарева
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