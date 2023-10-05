Строительство кампуса мирового уровня НГУ идёт с опережением графика

«Хотелось бы отметить хорошую динамику по проекту и достигнутые результаты. Кампусы — один из приоритетных и наиболее масштабных проектов Минобрнауки. В начале года была поставлена задача по формированию системы управления проектом и выстраивания взаимодействия всех его участников. В этом плане мы также видим, что сотрудничество между региональными командами, Минобрнауки России и другими организациям, вовлеченными в проект, организовано и приносит результаты. Нужно продолжать все работы, не сбавляя темп», — подчеркнул Валерий Фальков.