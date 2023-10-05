Тысячи школьников посетят предприятия Сахалина в 2023 году

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Подростки, отправляясь в ознакомительные поездки, посещают местные предприятия и таким образом получают базовые знания о профессиях, востребованных в регионе.
Промышленный туризм, развивающийся на Сахалине и Курилах, теперь доступен и для юных путешественников. Школьники из всех муниципалитетов могут посетить ведущие предприятия островного региона. Во время экскурсий ребятам рассказывают о производственных процессах, демонстрируют технологии и методы работы, а также знакомят со специалистами отраслей. С помощью таких мероприятий подростки фактически получают профориентационные консультации, что в дальнейшем поможет им выбрать специальность и определиться с направлением обучения.
«В проект „Здесь начинается рабочий день“ уже вошли 10 предприятий-визиток, но наша задача — расширить перечень участников уже до конца 2023 года. Важно, что мы включаем сюда не только предприятия промышленности и сельского хозяйства, но и учреждения социальной сферы. Необходимо показать детям все возможности для их профессионального будущего в родном регионе», — объяснила цель проекта первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова.
Экскурсии на промышленные предприятия для школьников организуют каждый день: группы ребят посещают по одному объекту. Подросткам уже показали закулисье Сахалинского международного театрального центра имени А. П. Чехова. Юная жительница Александровска-Сахалинского Вера так впечатлилась этой экскурсией, что решила связать свою жизнь с выступлениями на сцене.
«Я уже посещала театр, но сегодня впервые увидела, что происходит за кулисами. Узнала, как актеры готовятся к спектаклю, какие специалисты участвуют в творческом процессе. Это очень интересно! Еще раз убедилась, что хотела бы попробовать себя в этой профессии», — поделилась островитянка.
Помимо театра школьники посещают Дальневосточную детскую железную дорогу и Сахалинский театр кукол, а также одну из местных телекомпаний, где им рассказывают об основах работы в журналистике и азах видеосъемки. Одной из локаций стал фестиваль «Билет в будущее» в историческом парке «Россия — моя история», где учащиеся познакомились с профессиями из сферы IT, строительства, ЖКХ, здравоохранения и энергетики. В ближайшие дни ребята посетят СТК «Горный Воздух» и другие объекты. Министерство туризма Сахалинской области планирует добавить в перечень объектов учреждения профессионального образования, чтобы будущие абитуриенты смогли познакомиться с условиями обучения.
Экскурсии на предприятия островного региона расширили региональную программу детского социального туризма, в рамках которой школьники из всех районов области посещают Южно-Сахалинск. Эту инициативу запустили благодаря губернатору Валерию Лимаренко в 2021 году. Партнерами проекта являются министерства культуры, образования и социальной защиты, агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области, пассажирская компания «Сахалин» и АО «Сахпасфлот», а также предприятия, участвующие в профориентационном блоке проекта. В пилотный период участие в проекте приняли 2,5 тысячи школьников. В 2022 году в бесплатные путешествия отправились уже более 20 тысяч юных островитян, а с начала 2023 года — свыше 27 тысяч. К концу текущего года ожидаемое число экскурсантов превысит 30 тысяч человек.
В 2023 году в минтуризма приняли решение оставить традиционный развлекательный блок школьных путешествий, предусматривающий посещение самого большого на Дальнем Востоке аквапарка «Аква Сити». Также сохранили формат интеллектуальной игры «Мозгобойня», изменив только ее тематику. Теперь все школьники, собравшись в одном большом зале, смогут проверить полученные в рамках промышленных экскурсий знания.