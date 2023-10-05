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Published Сегодня, 04:05

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Учителя жалуются на низкие зарплаты

Учителя в Новосибирске пожаловались на низкие зарплаты в 25 тысяч рублей

5 октября 2023, 04:05
Фото: 1MI
Учителя жалуются на низкие зарплаты
Учителя в Новосибирской области жалуются на зарплаты, которые значительно ниже официально заявленных сумм и составляют около 25 тысяч рублей в месяц, однако для получения такой зарплаты педагогам приходится работать сверхурочно.

Настоящие цифры говорят о том, что чтобы получать такую зарплату, учителям приходится работать сверхурочно и брать дополнительные смены. Многие учителя опасаются открыто говорить о проблеме из-за возможного ухудшения условий работы.

Несколько учителей поделились своим опытом с изданием BFM-Новосибирск. Например, учитель истории рассказала, что ее зарплата за одну ставку составляет 25 тысяч рублей, но она вынуждена брать дополнительную нагрузку и работать по 12 часов в день. Ее коллега, учитель информатики, также согласился, что на одной ставке учителя получают от 25 до 35 тысяч рублей. Он также подчеркнул, что такая низкая зарплата и высокая загрузка приводят к выгоранию.

Согласно данным портала «ГородРабот.ру», средний заработок новосибирского учителя в 2023 году составил около 30 тысяч рублей. Однако наиболее часто встречающаяся сумма в вакансиях составляет 25 тысяч рублей.

На данный момент в Новосибирске доступно около 400 вакансий для учителей, преимущественно по физике, математике, информатике, английскому языку и начальным классам.

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