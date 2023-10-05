Учителя в Новосибирске пожаловались на низкие зарплаты в 25 тысяч рублей

Несколько учителей поделились своим опытом с изданием BFM-Новосибирск. Например, учитель истории рассказала, что ее зарплата за одну ставку составляет 25 тысяч рублей, но она вынуждена брать дополнительную нагрузку и работать по 12 часов в день. Ее коллега, учитель информатики, также согласился, что на одной ставке учителя получают от 25 до 35 тысяч рублей. Он также подчеркнул, что такая низкая зарплата и высокая загрузка приводят к выгоранию.