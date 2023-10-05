В Новосибирске нашли краснокнижную неясыть — отреагировал министр Шестернин

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
«О нависших, как стервятники, хищных телефонах, острых когтях, легко отрывающем пальцы клюве, стрессе, барабанной палкой бьющем сердце о ребра и отдающем команды к отчаянным действиям — повторять не буду», — эмоционально написал Евгений Шестернин в Telegram-канале.
По мнению министра, беспечность детей могла привести к трагедии. Но, к счастью, все обошлось и никто не пострадал.
При этом птицу удалось спасти. Жительница Дзержинского района позвонила в министерство. Инспектор должен в ближайшее время забрать сову и показать специалистам Новосибирского зоопарка. «Вот так спасают животных», — подчеркнул Шестернин.