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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Совой заинтересовались дети

В Новосибирске нашли краснокнижную неясыть — отреагировал министр Шестернин

5 октября 2023, 13:07
Фото: Telegram-канал Евгения Шестернина
Совой заинтересовались дети

В Новосибирске нашли краснокнижную неясыть

В Дзержинском районе Новосибирска нашли длиннохвостую неясыть. Краснокнижная сова привлекла внимание детей. Ситуацию уже прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
«О нависших, как стервятники, хищных телефонах, острых когтях, легко отрывающем пальцы клюве, стрессе, барабанной палкой бьющем сердце о ребра и отдающем команды к отчаянным действиям — повторять не буду», — эмоционально написал Евгений Шестернин в Telegram-канале.

По мнению министра, беспечность детей могла привести к трагедии. Но, к счастью, все обошлось и никто не пострадал.

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При этом птицу удалось спасти. Жительница Дзержинского района позвонила в министерство. Инспектор должен в ближайшее время забрать сову и показать специалистам Новосибирского зоопарка. «Вот так спасают животных», — подчеркнул Шестернин.

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#Новосибирск#Птицы#Евгений Шестернин#Птица#Александр Ляхов
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