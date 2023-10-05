В Новосибирске Панферов предложил увеличить срок службы в армии до двух лет

Однако он отмечает, что молодые люди все чаще сталкиваются с проблемами здоровья и имеют недостаточную физическую подготовку, пишет МК в Новосибирске. Это является распространенной проблемой, которую необходимо решать на уровне семьи и школы. Кроме того, поддержание хорошей физической активности и здоровья имеет долгосрочные выгоды для долголетия и правильной работы репродуктивной системы.