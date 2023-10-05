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Панфёров предложил увеличить срок службы в армии до двух лет

В Новосибирске Панферов предложил увеличить срок службы в армии до двух лет

5 октября 2023, 02:56
Фото: 1MI
Панфёров предложил увеличить срок службы в армии до двух лет
Комбат «Веги» Панфёров предлагает увеличить срок службы в армии до двух лет, указывая на необходимость мобилизационного резерва и возможность подготовки к контрактной службе.

Командир «Веги» Андрей Панфёров, высказал идею увеличения срока службы в армии до двух лет. По его мнению, это связано с нынешней обстановкой в стране и необходимостью иметь достаточный мобилизационный резерв.

Панфёров отметил, что после прохождения службы в армии многие ребята принимают решение продолжить службу по контракту, учитывая хорошие условия и преимущества. Комбат не считает, что такое увеличение срока службы может вызвать трудности при призыве, так как система уже хорошо отработала.

Однако он отмечает, что молодые люди все чаще сталкиваются с проблемами здоровья и имеют недостаточную физическую подготовку, пишет МК в Новосибирске. Это является распространенной проблемой, которую необходимо решать на уровне семьи и школы. Кроме того, поддержание хорошей физической активности и здоровья имеет долгосрочные выгоды для долголетия и правильной работы репродуктивной системы.

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