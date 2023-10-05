В Новосибирске Панферов предложил увеличить срок службы в армии до двух лет

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 02:58
Командир «Веги» Андрей Панфёров, высказал идею увеличения срока службы в армии до двух лет. По его мнению, это связано с нынешней обстановкой в стране и необходимостью иметь достаточный мобилизационный резерв.
Панфёров отметил, что после прохождения службы в армии многие ребята принимают решение продолжить службу по контракту, учитывая хорошие условия и преимущества. Комбат не считает, что такое увеличение срока службы может вызвать трудности при призыве, так как система уже хорошо отработала.
Однако он отмечает, что молодые люди все чаще сталкиваются с проблемами здоровья и имеют недостаточную физическую подготовку, пишет МК в Новосибирске. Это является распространенной проблемой, которую необходимо решать на уровне семьи и школы. Кроме того, поддержание хорошей физической активности и здоровья имеет долгосрочные выгоды для долголетия и правильной работы репродуктивной системы.