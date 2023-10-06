Губернатор Новосибирской области Травников встретился с премьер-министром Мишустиным

«В Сузунском районе — а это не единственный пример в Новосибирской области — достойный результат. Прирост и бюджетных, и инвестиционных показателей, развитие смежных отраслей, например, увеличение турпотока. Но самое главное — за счёт реализации КРСТ в районе — прирост экономически активного населения. Туда стали приезжать не для того, чтобы комфортно пенсию провести, а чтобы жить и работать. И мне кажется, это самый главный результат такого комплексного подхода реализации КРСТ вместе с другими национальными проектами и региональными программами», — подчеркнул Андрей Травников.



За последние годы на территории Сузунского района реализовано более 87 мероприятий, финансируемых из средств более чем 20 программ и проектов. Вложения в социальную и инженерную инфраструктуру за пять лет превысили отметку в 2,3 млрд рублей. Это и благоустройство общественных территорий, и строительство детских садов, объектов здравоохранения, котельных.

Сегодня Сузунский район — территория, открытая для инвестиций. За предыдущие пять лет более чем в два раза увеличился общий объём инвестиций. Так в 2018 году он составлял 1,16 млрд руб., а в 2022 году — уже 2,7 млрд рублей.