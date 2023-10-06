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Травников встретился с председателем правительства РФ

Губернатор Новосибирской области Травников встретился с премьер-министром Мишустиным

6 октября 2023, 03:55
Фото: Правительство НСО
Травников встретился с председателем правительства РФ

Губернатор Новосибирской области Травников встретился с Михаилом Мишустиным

Андрей Травников встретился с Михаилом Мишустиным на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2023» в Москве.

Глава Новосибирской области Андрей Травников встретился с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В ходе встречи Травников представил Мишустину опыт развития сельских территорий в регионе, о чем сообщили в правительстве НСО.

В частности, губернатор поделился опытом Сузунского района, который принимал участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря этой программе была проведена реконструкция водопроводной сети и благоустройство общественных пространств, включая создание «Гагаринского парка».

«В Сузунском районе — а это не единственный пример в Новосибирской области — достойный результат. Прирост и бюджетных, и инвестиционных показателей, развитие смежных отраслей, например, увеличение турпотока. Но самое главное — за счёт реализации КРСТ в районе — прирост экономически активного населения. Туда стали приезжать не для того, чтобы комфортно пенсию провести, а чтобы жить и работать. И мне кажется, это самый главный результат такого комплексного подхода реализации КРСТ вместе с другими национальными проектами и региональными программами», — подчеркнул Андрей Травников.

За последние годы на территории Сузунского района реализовано более 87 мероприятий, финансируемых из средств более чем 20 программ и проектов. Вложения в социальную и инженерную инфраструктуру за пять лет превысили отметку в 2,3 млрд рублей. Это и благоустройство общественных территорий, и строительство детских садов, объектов здравоохранения, котельных.
Сегодня Сузунский район — территория, открытая для инвестиций. За предыдущие пять лет более чем в два раза увеличился общий объём инвестиций. Так в 2018 году он составлял 1,16 млрд руб., а в 2022 году — уже 2,7 млрд рублей.

Травников отметил, что одним из главных результатов реализации программы является привлечение экономически активного населения в район. Люди приезжают не только для комфортного отдыха, но и чтобы жить и работать. Губернатор отметил, что Сузунский район не является единственным успешным примером использования этой программы в регионе.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Москва#Россия#Михаил Мишустин#Андрей Травников#Эмилия Губарева
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