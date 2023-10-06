Губернатор Подмосковья Воробьев посетил Физтех-колледж в Долгопрудном после ремонта

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
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Updated Сегодня, 17:42
Сообщается, что губернатор посетил лаборатории сборки и модернизации беспилотных авиационных систем и интеллектуального анализа данных, а также побеседовал с преподавателями и студентами учебного заведения. Об этом информирует mosregtoday.
«Сейчас в колледже обучаются 1250 студентов. Практически половина из них — по IT-специальностям. Многие компании в Подмосковье стараются сотрудничать с нашими колледжами, готовят для себя кадры, которые после трудоустройства понимают все нюансы работы», — отметил Андрей Воробьев. В частности, по его словам, с Физтех-колледжем такое сотрудничество наладили Федеральная налоговая служба, оборонные и другие предприятия.
Колледж возник на основе трех учебных заведений: Долгопрудненского техникума, ремесленного училища № 21 и профессионального училища № 94. А в 2020-м на их базе открылся Физтех-колледж с IT-уклоном. В здании одного из корпусов 1963 года постройки в 2023 году впервые провели капитальный ремонт.
«Начали работы 1 февраля, а уже 1 сентября мы открылись. Строители обновили фасад, внутренние помещения, всю инженерную систему. Перед нами стояла задача создать комфортные условия для студентов», — рассказал директор колледжа Алексей Летуновский. Он также добавил, что в текущий момент отмечается высокая потребность в сотрудниках на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Студенты часто остаются на таких предприятиях после производственной практики. В таком случае им предоставляют индивидуальный учебный график, подытожил Летуновский, назвав производственную практику без отрыва от теории «фишкой дуального обучения».
Профессию учащиеся колледжа осваивают за три года, специальность — за четыре. Абитуриентам предлагают выбрать одно из 16 направлений, среди которых информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, производство и обслуживание авиационной техники, эксплуатация беспилотных авиационных систем, операционная деятельность в логистике, дизайн, реклама, также они могут получить профессии мастера по обработке цифровой информации, наладчика аппаратных и программных инфокоммуникационных систем.
Более 80% выпускников этого года (246 человек) устроились на работу по специальности, 213 из них работают в компаниях — партнерах колледжа.
«Сотрудничество заключается в том, что, когда у компании возникают какие-то насущные вопросы или нужны прорывы в каких-то сферах, ребята могут попробовать эти узелки развязать, предложить какие-то решения», — заявил губернатор.