Губернатор Подмосковья Воробьев посетил Физтех-колледж в Долгопрудном после ремонта

«Начали работы 1 февраля, а уже 1 сентября мы открылись. Строители обновили фасад, внутренние помещения, всю инженерную систему. Перед нами стояла задача создать комфортные условия для студентов», — рассказал директор колледжа Алексей Летуновский. Он также добавил, что в текущий момент отмечается высокая потребность в сотрудниках на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Студенты часто остаются на таких предприятиях после производственной практики. В таком случае им предоставляют индивидуальный учебный график, подытожил Летуновский, назвав производственную практику без отрыва от теории «фишкой дуального обучения».