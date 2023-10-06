Изрезанную ножом в Оби девочку перевели в палату

Недавно стали известны возможные подробности инцидента. В Telegram-канале Mash Siberia утверждается, что тринадцатилетняя пострадавшая рассказала, как все произошло. По ее словам, 14-летняя знакомая позвала погулять в лес, где и напала с канцелярским ножом. При этом девочка якобы видела лезвие заранее. Причиной случившегося могла стать зависть к красоте жертвы.