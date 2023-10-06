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Posted 6 октября 2023, 08:12

Published 6 октября 2023, 08:12

Modified 6 октября 2023, 08:14

Updated 6 октября 2023, 08:14

Девочку перевели в палату

Изрезанную ножом в Оби девочку перевели в палату

6 октября 2023, 08:12
Фото: 1MI. Девочку перевели в палату
Стало известно о состоянии здоровья порезанной в Оби тринадцатилетней девочки. Школьницу выписали из реанимации. Сейчас она находится в палате.
«Девочка переведена в отделение. Рядом с ней находится мама», — утверждает инсайдер «НГС Новосибирск».

За жизнь ребенка врачи боролись в течение нескольких дней. Школьница попала к медикам с серьезными порезами лица, шеи и рук. Операция длилась свыше пяти часов, девочка находилась в тяжелом состоянии.

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Недавно стали известны возможные подробности инцидента. В Telegram-канале Mash Siberia утверждается, что тринадцатилетняя пострадавшая рассказала, как все произошло. По ее словам, 14-летняя знакомая позвала погулять в лес, где и напала с канцелярским ножом. При этом девочка якобы видела лезвие заранее. Причиной случившегося могла стать зависть к красоте жертвы.

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