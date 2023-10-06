Как новосибирским дачникам спасти растения перед зимой? Рассказал эксперт

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
«Перепады температур в осенний период как раз являются тем элементом, который способствуют закалке растений для будущих зимних морозов. Когда ночью до -3 и ниже, — это очень хорошо для растений, так как они начинают отдавать свои питательные вещества из листьев в древесину, кору. Это аналогично тому, как вы обливаетесь поочередно холодной и горячей водой перед тем, как идти утром на работу», — рассказала Людмила Шубина о климатических нюансах корреспонденту Atas.info.
Также на пользу пойдет и ожидаемый снегопад в конце октября –начале ноября.
Тем не менее, некоторые растения все же стоит защитить на зиму в силу их теплолюбивости. Например, виноград нужно обязательно укрыть полиэтиленовым пакетом и укрепить сверху хвойным лапником или ботвой. Нуждаются в тепле плечистые розы (действовать по аналогичной схеме, но также обеспечить гнет поддоном из кирпича). Обычные розы можно просто окучить.
Если вы выращиваете крупноплодную малину или ежевику, то их нужно обязательно пригнуть к земле. Не помешает укрыть ягоды полиэтиленовой пленкой и положить сверху ботву. Однако зеленые листья ежевики не стоит обрывать, так как важно сохранить процесс роста неизменным.
Кроме того, важно защитить плодовые деревья от грызунов. Мыши очень любят питаться нежной древесиной яблонь, поскольку к концу декабря полезных растений практически не остается. Именно поэтому стоит обмотать кору любой защитной тканью (например, женскими колготками), приобрести сетку для мышей и сделать побелку.
Нужно не дать житья мышам и на дачном участке в целом. Пока еще держатся теплые деньки, стоит купить отраву и отложить ее на куче компоста, возле поленницы и в иных местах, где скапливается мусор. Только отрава должна быть недоступна для птиц и домашних животных.