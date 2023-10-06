Как новосибирским дачникам спасти растения перед зимой? Рассказал эксперт

Тем не менее, некоторые растения все же стоит защитить на зиму в силу их теплолюбивости. Например, виноград нужно обязательно укрыть полиэтиленовым пакетом и укрепить сверху хвойным лапником или ботвой. Нуждаются в тепле плечистые розы (действовать по аналогичной схеме, но также обеспечить гнет поддоном из кирпича). Обычные розы можно просто окучить.