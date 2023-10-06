Десятки мигрантов устроили массовую драку в Толмачево под Новосибирском

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
В Толмачёво, недалеко от Новосибирска, рабочие склада выражают своё недовольство поведением мигрантов, которые устраивают массовые драки. Один из таких конфликтов был запечатлен на видео и опубликован в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
На записи видно, как несколько десятков людей бегут к автобусу и начинают драться. По словам автора поста, подобные стычки стали происходить всё чаще. В этот раз причиной конфликта стало то, что водитель автобуса предложил сначала войти в него официально трудоустроенным сотрудникам. Иностранцам это не понравилось, и они начали кричать на водителя.
Другие работники встали на защиту водителя, однако их вмешательство только разозлило иностранцев еще больше. Драка началась вновь. Из-за частых скандалов, некоторые рабочие боятся пользоваться служебным транспортом. Представители пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что к ним не поступали никакие заявления по данному инциденту.