Десятки мигрантов устроили массовую драку в Толмачево под Новосибирском

На записи видно, как несколько десятков людей бегут к автобусу и начинают драться. По словам автора поста, подобные стычки стали происходить всё чаще. В этот раз причиной конфликта стало то, что водитель автобуса предложил сначала войти в него официально трудоустроенным сотрудникам. Иностранцам это не понравилось, и они начали кричать на водителя.