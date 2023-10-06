atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:02

Published Сегодня, 03:02

Modified Сегодня, 03:59

Updated Сегодня, 03:59

Мигранты подрались за место в автобусе

Десятки мигрантов устроили массовую драку в Толмачево под Новосибирском

6 октября 2023, 03:02
Фото: Midjourney
Мигранты подрались за место в автобусе
Мигранты под Новосибирском устроили массовую драку из-за мест в автобусе.

В Толмачёво, недалеко от Новосибирска, рабочие склада выражают своё недовольство поведением мигрантов, которые устраивают массовые драки. Один из таких конфликтов был запечатлен на видео и опубликован в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, как несколько десятков людей бегут к автобусу и начинают драться. По словам автора поста, подобные стычки стали происходить всё чаще. В этот раз причиной конфликта стало то, что водитель автобуса предложил сначала войти в него официально трудоустроенным сотрудникам. Иностранцам это не понравилось, и они начали кричать на водителя.

Другие работники встали на защиту водителя, однако их вмешательство только разозлило иностранцев еще больше. Драка началась вновь. Из-за частых скандалов, некоторые рабочие боятся пользоваться служебным транспортом. Представители пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что к ним не поступали никакие заявления по данному инциденту.

МВД назвало число фиктивных браков, которые заключали мигранты в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны районы Новосибирска, где живет больше всего мигрантовПолиция начала проверку после нападения мигрантов на мужчину в НовосибирскеНелегальных мигрантов накрыли полицейские во время рейда на складе в НовосибирскеВ Новосибирскую область приехали более 9 тысяч мигрантов из Средней Азии
#Новосибирск#Новосибирская область#Мигранты#Автобус#Драка#Эмилия Губарева#Потасовка#Толмачёво
Подпишитесь
Мужчины за 40 и беременные девочки: кто учится в вечерних школах Новосибирска
Вчера, 03:49
ТОП-5 худших детских садов Новосибирска — народный антирейтинг
4 октября, 10:26
Стали известны цели прибытия министра обороны РФ Сергея Шойгу в Новосибирск
Сегодня, 01:37
Манул из Новосибирска Баюн скончался в клинике под Санкт-Петербургом
Вчера, 13:36
Названы шокирующие подробности зверского нападения на девочку под Новосибирском
Сегодня, 02:46
Лепса после концерта заметили в караоке-баре Новосибирска
Сегодня, 01:49