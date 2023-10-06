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Posted 6 октября 2023, 10:42

Published 6 октября 2023, 10:42

Modified 6 октября 2023, 10:53

Updated 6 октября 2023, 10:53

Заторы на дорогах возникают в любое время, даже ночью

Площадь Калинина станет новым «Кольцом Ада»: карта дорожных заторов Новосибирска

6 октября 2023, 10:42
Фото: 1MI. Заторы на дорогах возникают в любое время, даже ночью

Карту дорожных пробок опубликовали в Новосибирске

Дорожное движение в Новосибирске становится все более интенсивным и затрудненным, но никакого эффективного варианта решения проблемы власти не предлагают. Atas.Info публикует карту самых крупных пробок, а эксперты объясняют, почему дорожная ситуация с каждым годом только ухудшается.

По данным геолокационных сервисов, в Новосибирске пробки на традиционно проблемных участках возникают не только в часы пик, но и в течение временных отрезков, которые ранее считались относительно спокойными. После лета ситуация с заторами обостряется с каждым днем — многие возвращаются из отпусков, дети идут в школы, колледжи и университеты. При сильных снегопадах достигает максимума, так как дороги не чистят от снега, из-за чего они сужаются на одну полосу, а сами водители сильно снижают скорость из-за гололеда.

Кольцо Ада на Калинина: ключевые развязки

Список проблемных для автомобилистов мест остается примерно одним из года в год. Традиционно перегружены:

  • ул. Большевистская;
  • площадь Труда;
  • пересечение ул. Димитрова и Вокзальной магистрали;
  • пересечение ул. Ватутина и ул. Немировича-Данченко;
  • пересечение ул. Петухова и ул. Сибиряков-Гвардейцев;
  • пересечение ул. Гоголя и Красного проспекта;
  • пересечение ул. Военной и ул. Ипподромской;
  • пересечение ул. Кошурникова и ул. Бориса Богаткова;
  • Октябрьская магистраль;
  • площадь Калинина.
Основные места заторов
Основные места заторов. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Однако не стоит думать, что город достиг пика интенсивности автомобильных пробок.

«Пока мы все-таки едем, а не стоим окончательно. Но ситуация даже не с каждым годом, с каждым месяцем становится все хуже. Продолжается рост автомобилизации горожан, строятся новые микрорайоны, но дорожная сеть пребывает в неизменном виде. На мой взгляд, в скором времени серьезные постоянные проблемы водители начнут испытывать на площади Калинина. Это вызвано обширным жилищным строительством на Красном проспекте, Дачной и других прилегающих улицах», — дал свой прогноз чиновник, близкий к региональному Минтрасу, попросивший не афишировать его имя.

Согласно, сервисам 2GIS, Яндекс.Карты и их аналогам, пробки на перечисленных участках по утрам могут составлять 8 баллов, зимой цифра увеличивается до 10 баллов. Как шутят новосибирцы, скоро шкалу оценки нужно будет увеличить, так как ситуация уже гораздо хуже, нежели несколько лет назад. Даже днем пробка, например, на улице Большевистской может достигать 2-3 км.

Постоянные заторы образуются двух главных мостах — Димитровском и Октябрьском. Ситуация ухудшается, когда на путепроводах начинается ремонт.

Улица Большевистская – самый проблемный объект
Улица Большевистская – самый проблемный объект. Фото: Алина Гурицкая. atas.info
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Перестройка все идет: проблема прилегающих улиц

Помимо тех участков дорог, которые у всех на слуху, в Новосибирске достаточно других мест, где не обеспечивается необходимая пропускная способность. И это, как правило, участки примыканий и пересечений, говорит эксперт регионального отделения «Общероссийского народного фронта» в области дорожного движения Александр Стефанов.

«Зачастую слышу рассуждения, что нам надо дороги делать шире. Нет, на самом деле, как правило, ширина дороги играет второстепенную роль. К сожалению, в Новосибирске катастрофически мало развязок двухуровневых. И в тех местах, где транспортные потоки сливаются, где идут массовые перестроения, там и возникают заторные явления», — объясняет Стефанов.

Есть разные способы борьбы с пробками — от строительства дорогостоящих разноуровневых развязок до организации движения по схеме так называемого турбокольца (это перекрестки с круговым движением, где для каждого съезда предназначена своя полоса).

Но все эти меры должны быть составляющими общей транспортной стратегии с применение инструментов математического моделирования, чем ни департамент, ни министерство транспорта зачастую не занимаются. Иначе решение проблемы на одном дорожном участке неизбежно приводит к появлению заторов на другом. В качестве яркого примера, говорит эксперт, можно наблюдать ситуацию в районе транспортной развязки на площади Будагова, которая носит неформальное название «горб Городецкого». Или развязку Советского шоссе и улицы Петухова, которая в итоге была выполнена не так, как предполагалось в первоначальном проекте.

К Советскому шоссе прилегает множество узки улиц
К Советскому шоссе прилегает множество узки улиц. Фото: Алина Гурицкая. atas.info
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Кошмар на улице Курчатова: ситуация в спальных районах

При этом в Новосибирске появляются новые участки сильных заторов. Так, в геометрической прогрессии растёт число автомобилей на пересечении улиц Мясниковой, Курчатова и Объединения. Они находятся в спальных районах «Родники» и «Снегири», где строительство жилкомплексов развивается стремительными темпами, а вот ситуация с дорожным движением остается такой же, какой была 30 лет назад.

Все больше микрорайонов стоят в пробках
Все больше микрорайонов стоят в пробках. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Еще один проблемный участок на выезде из этих же микрорайонов — выезд с улиц Объединения и Фадеева на улицы Окружную и Георгия Колонды.

Пробки на этих участках могут достигать 8-10 баллов даже летом, когда значительная часть автомобилистов находится в отпусках, а дети еще не ходят в школу. Стоять на проблемных участках иногда приходится до 40 минут.

Аналогичная ситуация возникает у жителей микрорайона «Чистая слобода» на левом берегу. Заторы образуются на улицах Порт-Артурская, Широкой и Связистов.

Хилокский жилмассив и вовсе вынужден постоянно стоять в пробке на одноименной улице и на «Тещином языке».

Карта самых распространённых участков пробок
Карта самых распространённых участков пробок. Фото: Алину Гурицкая. atas.info

17 миллионов на ветер: как решают проблему пробок

Стоит напомнить, что еще в 2013 году мэрия Новосибирска и Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) подписали рамочное соглашение о создании комплексной транспортной модели города. Предполагалось, что все изменения будут сначала тестироваться на ней. Это могло помочь просчитать поведение транспортных потоков перед тем, как начать строительство развязки, торгового центра или большого микрорайона.

Работы по созданию транспортной модели были завершены в декабре 2014. Стоимость разработки составила 16,67 млн рублей. Но в итоге бюджетные деньги были потрачены зря. В мэрии остались недовольны низкой скоростью обработки данных. Муниципалитет так и не начал использовать этот механизм для прогнозирования, не было создано и специальное подразделение, которое бы поддерживало модель в актуальном состоянии.

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В 2017 году городские власти объявили конкурс на создание комплексной программы развития транспортной инфраструктуры Новосибирска, рассчитанной до 2030 года. СГУПС был одним из участников тендера, но победителем признали московское ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития „Гипрогор“. Стоимость контракта составила 19 млн рублей. В 2018 году программа была утверждена Советом депутатов Новосибирска.

«Системного подхода к организации дорожного движения, к сожалению, в Новосибирске нет», — описывает текущую ситуацию Александр Стефанов.

Между тем, федеральный закон № 443 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» прямо обязывает владельцев дорог осуществлять мониторинг и составлять проекты организации дорожного движения. И это не единственный случай, и не единственная область городского хозяйства, где в Новосибирске долгое время игнорируются требования федерального законодательства.

А в каких пробках регулярно стоите вы? Можете рассказать, как вы видите ситуацию на дорогах нашему боту в Telegram или отправить свое обращение на почту [email protected]

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