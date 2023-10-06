Площадь Калинина станет новым «Кольцом Ада»: карта дорожных заторов Новосибирска

Но все эти меры должны быть составляющими общей транспортной стратегии с применение инструментов математического моделирования, чем ни департамент, ни министерство транспорта зачастую не занимаются. Иначе решение проблемы на одном дорожном участке неизбежно приводит к появлению заторов на другом. В качестве яркого примера, говорит эксперт, можно наблюдать ситуацию в районе транспортной развязки на площади Будагова, которая носит неформальное название «горб Городецкого». Или развязку Советского шоссе и улицы Петухова, которая в итоге была выполнена не так, как предполагалось в первоначальном проекте.