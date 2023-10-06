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Мужчина погиб на СВО

Погибшего на СВО бойца Равиля Базырова похоронят в Новосибирской области

6 октября 2023, 04:55
Фото: 1MI
Мужчина погиб на СВО

В зоне СВО погиб боец из Новосибирской области Равиль Базыров

В Новосибирской области состоятся похороны погибшего на СВО бойца из Венгеровского района.

Как уточнили в администрации Венгеровского района Новосибирской области, Равиль Базыров родился в 1988 году 18 июля.

Он погиб 19 сентября 2023 года в ходе выполнения своих обязанностей на военной службе и при выполнении боевых задач специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины.

Прощание с героем пройдет в селе Воробьево. Траурный митинг начнется в 13:30 на улице Заречная 8 октября. Напомним, ранее мы публиковали фото погибших бойцов в сентябре-2023.

Фото: администрация Венгеровского района
Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в сентябре 2023
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