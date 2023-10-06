Погибшего на СВО бойца Равиля Базырова похоронят в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Как уточнили в администрации Венгеровского района Новосибирской области, Равиль Базыров родился в 1988 году 18 июля.
Он погиб 19 сентября 2023 года в ходе выполнения своих обязанностей на военной службе и при выполнении боевых задач специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины.
Прощание с героем пройдет в селе Воробьево. Траурный митинг начнется в 13:30 на улице Заречная 8 октября. Напомним, ранее мы публиковали фото погибших бойцов в сентябре-2023.