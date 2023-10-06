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Медики хотят вакцинировать не менее 60% новосибирцев

Привить от гриппа осенью-2023 планируется 60% жителей Новосибирской области

6 октября 2023, 04:56
Фото: 1MI
Медики хотят вакцинировать не менее 60% новосибирцев

В новосибирском Минздраве назвали вакцины для прививок против гриппа

Более 1,6 миллиона новосибирцев хотят вакцинировать от вируса гриппа перед началом эпидсезона

Осенью 2023 года в Новосибирской области планируется привить против гриппа 1 677 000 человек, из них 435 тысяч детей и 1 242 000 взрослых, в том числе, 5 тысяч беременных. Охват вакцинацией составит не менее 60% жителей региона, сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос редакции Atas.info.

«Пункты вакцинации против гриппа в общественных местах на территории Новосибирской области открывать не планируется, в организованные коллективы для проведения вакцинации против гриппа выезжают мобильные бригады медицинских организаций», — говорится в сообщении за подписью главы ведомства Константина Хальзова.

Для вакцинации взрослых будет использован отечественный препарат «Совигрипп», детей будут прививать вакцинами «Ультрикс квадри» и «Совигрипп», не содержащей консерванта.

На текущий момент на территорию региона поставлено 721 580 доз вакцины, в скором времени ожидается поступление партии в составе 515 080 доз. Поставить прививку можно бесплатно в любой поликлинике, вакциной обеспечены все государственные лечебные учреждения.

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#Медицина#Новосибирск#Грипп#Прививка
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