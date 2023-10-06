Привить от гриппа осенью-2023 планируется 60% жителей Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
Осенью 2023 года в Новосибирской области планируется привить против гриппа 1 677 000 человек, из них 435 тысяч детей и 1 242 000 взрослых, в том числе, 5 тысяч беременных. Охват вакцинацией составит не менее 60% жителей региона, сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос редакции Atas.info.
«Пункты вакцинации против гриппа в общественных местах на территории Новосибирской области открывать не планируется, в организованные коллективы для проведения вакцинации против гриппа выезжают мобильные бригады медицинских организаций», — говорится в сообщении за подписью главы ведомства Константина Хальзова.
Для вакцинации взрослых будет использован отечественный препарат «Совигрипп», детей будут прививать вакцинами «Ультрикс квадри» и «Совигрипп», не содержащей консерванта.
На текущий момент на территорию региона поставлено 721 580 доз вакцины, в скором времени ожидается поступление партии в составе 515 080 доз. Поставить прививку можно бесплатно в любой поликлинике, вакциной обеспечены все государственные лечебные учреждения.