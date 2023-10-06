Привить от гриппа осенью-2023 планируется 60% жителей Новосибирской области

Осенью 2023 года в Новосибирской области планируется привить против гриппа 1 677 000 человек, из них 435 тысяч детей и 1 242 000 взрослых, в том числе, 5 тысяч беременных. Охват вакцинацией составит не менее 60% жителей региона, сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос редакции Atas.info.