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Сергей Шойгу поручил нарастить темпы производства истребителей

Сергей Шойгу поручил нарастить производство на новосибирском заводе имени Чкалова

6 октября 2023, 09:08
Фото: structure.mil.ru
Сергей Шойгу поручил нарастить темпы производства истребителей
5 октября в Новосибирск с рабочим визитом прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Глава министерства проинспектировал работу Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Особое внимание он уделил производству и модернизации истребителей СУ-34.
«Эта машина — основная рабочая лошадь. У них по четыре-пять вылетов в день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые выполняют поставленные на 2024 год задачи с опережением. Так и здесь надо организовать работу», — заявил глава Минобороны.

Как сообщает пресс-служба министерства, в рамках визита на завод Сергей Шойгу проверил летно-испытательную станцию и цех сборки продукции «Объединенной авиастроительной корпорации». Данное предприятие занимается выпуском, ремонтом и модернизацией истребителей Су-34.

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Директор завода Александр Панасенко доложил министру, что на предприятии способны выполнять ремонтные и сборочные работы любой сложности. «Научились делать все», — заявил руководитель авиационного предприятия.

По итогам работы было проведено рабочее совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления. На мероприятии было заявлено об успешной поставке новых самолетов СУ-34 в соответствии с графиками.

«Кроме того у нас здесь завершена контрактация 2024 года. Каких-то вопросов, требующих нашего внимания, по 2024 году — нет», — сообщает слова генерала армии Telegram-канал Минобороны РФ.
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#Новосибирск#Армия#Ремонт#Сергей Шойгу#Производство#Визит#Су-34#Новосибирский авиационный заводе им. В. П. Чкалова#Александр Ляхов
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