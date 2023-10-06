Сергей Шойгу поручил нарастить производство на новосибирском заводе имени Чкалова

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
«Эта машина — основная рабочая лошадь. У них по четыре-пять вылетов в день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые выполняют поставленные на 2024 год задачи с опережением. Так и здесь надо организовать работу», — заявил глава Минобороны.
Как сообщает пресс-служба министерства, в рамках визита на завод Сергей Шойгу проверил летно-испытательную станцию и цех сборки продукции «Объединенной авиастроительной корпорации». Данное предприятие занимается выпуском, ремонтом и модернизацией истребителей Су-34.
Директор завода Александр Панасенко доложил министру, что на предприятии способны выполнять ремонтные и сборочные работы любой сложности. «Научились делать все», — заявил руководитель авиационного предприятия.
По итогам работы было проведено рабочее совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления. На мероприятии было заявлено об успешной поставке новых самолетов СУ-34 в соответствии с графиками.
«Кроме того у нас здесь завершена контрактация 2024 года. Каких-то вопросов, требующих нашего внимания, по 2024 году — нет», — сообщает слова генерала армии Telegram-канал Минобороны РФ.