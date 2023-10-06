Стали известны цели прибытия министра обороны РФ Сергея Шойгу в Новосибирск

Визиты высокопоставленных лиц всегда являются секретными и подвергаются тщательной охране спецслужб для обеспечения безопасности. Тем не менее, многие местные СМИ сообщили о прибытии Сергея Шойгу в Новосибирск. Возможно, президент Путин также присоединится к нему в ближайшее время, сообщают источники СМИ.