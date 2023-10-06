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Шойгу прилетел в Новосибирск вчера

Стали известны цели прибытия министра обороны РФ Сергея Шойгу в Новосибирск

6 октября 2023, 01:37
Фото: structure.mil.ru
Шойгу прилетел в Новосибирск вчера
Появились сведения о целях приезда главы российского министерства обороны Сергея Шойгу в Новосибирск 5 октября. Министр проводил инспекцию выполнения военного заказа на Новосибирских предприятиях, занимающихся производством приборов и авиации.

Визиты высокопоставленных лиц всегда являются секретными и подвергаются тщательной охране спецслужб для обеспечения безопасности. Тем не менее, многие местные СМИ сообщили о прибытии Сергея Шойгу в Новосибирск. Возможно, президент Путин также присоединится к нему в ближайшее время, сообщают источники СМИ.

Известно, что его поездка в Сибирь связана с проверкой выполнения военного заказа на двух местных предприятиях — приборостроительном и авиационном заводах, писал Om1 ru.

Официальные источники информации, такие как пресс-служба регионального правительства и администрация завода, не предоставляют такую информацию журналистам.

Тем не менее, в соответствии с данными сервиса Flightradar, самолет модели An-148-100E (эти модели используются Центральным военным округом) действительно прибыл в новосибирский аэропорт Толмачево.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал в Новосибирск
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#Общество#Россия#Министр#Сергей Шойгу#Эмилия Губарева#Инспекция
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