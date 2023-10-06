Стали известны цели прибытия министра обороны РФ Сергея Шойгу в Новосибирск

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Визиты высокопоставленных лиц всегда являются секретными и подвергаются тщательной охране спецслужб для обеспечения безопасности. Тем не менее, многие местные СМИ сообщили о прибытии Сергея Шойгу в Новосибирск. Возможно, президент Путин также присоединится к нему в ближайшее время, сообщают источники СМИ.
Известно, что его поездка в Сибирь связана с проверкой выполнения военного заказа на двух местных предприятиях — приборостроительном и авиационном заводах, писал Om1 ru.
Официальные источники информации, такие как пресс-служба регионального правительства и администрация завода, не предоставляют такую информацию журналистам.
Тем не менее, в соответствии с данными сервиса Flightradar, самолет модели An-148-100E (эти модели используются Центральным военным округом) действительно прибыл в новосибирский аэропорт Толмачево.