В Новосибирске на месте аварии заметили автомобиль с надписью «Анжела»

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В Новосибирске на площади Труда заметили остановленный автомобиль с надписью «Анжела» на заднем стекле. Это произошло утром 6 октября. Как пишет НГС, владелица машины отрицает факт того, что она попала в ДТП, так как многие очевидцы об этом подумали).
«Там (на площади Труда) кто-то ударился, а я мимо проезжала. Меня остановили, ну я там и встала. Потому что встать больше негде было», — рассказала журналистам Анжела.
Однако сотрудники ГИБДД остановили ее из-за тонировки. Правоохранители убрали тонировку с машины прямо на месте. Женщине был выписан штраф, после чего она продолжила свои дела.
Напомним, что в городе ходят легенды, что Анжела работает проституткой. У новосибирцев своеобразный юмор на этот счет.