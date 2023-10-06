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Published Сегодня, 09:31

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Та самая Анжела

В Новосибирске на месте аварии заметили автомобиль с надписью «Анжела»

6 октября 2023, 09:31
Фото: АСТ-54
Та самая Анжела
Автомобиль Анжелы был остановлен в Новосибирске из-за тонировки, хотя владелица утверждает, что не попала в аварию.

В Новосибирске на площади Труда заметили остановленный автомобиль с надписью «Анжела» на заднем стекле. Это произошло утром 6 октября. Как пишет НГС, владелица машины отрицает факт того, что она попала в ДТП, так как многие очевидцы об этом подумали).

«Там (на площади Труда) кто-то ударился, а я мимо проезжала. Меня остановили, ну я там и встала. Потому что встать больше негде было», — рассказала журналистам Анжела.

Однако сотрудники ГИБДД остановили ее из-за тонировки. Правоохранители убрали тонировку с машины прямо на месте. Женщине был выписан штраф, после чего она продолжила свои дела.

Напомним, что в городе ходят легенды, что Анжела работает проституткой. У новосибирцев своеобразный юмор на этот счет.

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#Общество#Авария#Штраф#Эмилия Губарева#Анжела
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