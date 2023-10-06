В Новосибирске на месте аварии заметили автомобиль с надписью «Анжела»

В Новосибирске на площади Труда заметили остановленный автомобиль с надписью «Анжела» на заднем стекле. Это произошло утром 6 октября. Как пишет НГС, владелица машины отрицает факт того, что она попала в ДТП, так как многие очевидцы об этом подумали).