В Новосибирске разваливается ТЭЦ-1: здание не контролировали более 20 лет

Гавровская обращает внимание на тот факт, что сейчас в правительстве Новосибирской области разрабатывают так называемые показатели эффективности работы ГИООКН. Согласно проекту, официально регламентируется «доля объектов культурного наследия…которым причинен вред за отчетный период». Например, в 2023 году этот показатель должен составить не более 18%. В последующие 2024, 2025 и 2026 годы он должен снижаться и составить не более 16%, не более 14% и не более 12% соответственно.