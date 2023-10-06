В Новосибирске разваливается ТЭЦ-1: здание не контролировали более 20 лет

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
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Updated Сегодня, 06:11
Памятник истории регионального значения «ТЭЦ № 1» в Новосибирске находится в неудовлетворительном, а местами в аварийном состоянии. Это следует из акта, составленного специалистами Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (ГИООКН) по результатам обследования здания в сентябре 2023 года. Копия документа имеется в распоряжении редакции.
В кирпичной кладке стен эксперты зафиксировали вертикальные и горизонтальные трещины, необходима реставрация фасадов, говорится в акте обследования. Нуждается в ремонте и кровля, которая со стороны северного фасада находится в аварийном состоянии.
«В помещениях зафиксированы многочисленные дефекты (следы протечек кровли, ржавчина на металлических балках, трещины в железобетонных балках северного объема… В несущих конструкциях железобетонного покрытия местами отсутствует защитный слой, оголена и коррозирует арматура, что ведет к снижению несущей способности балок, плит. Наблюдается многочисленная сорная поросль на крыше», — говорится в заключении специалистов.
Для сохранения здания необходимо выполнить техническую экспертизу элементов внутреннего каркаса, по результатам которой провести противоаварийные мероприятия по усилению конструкций, делают вывод в ГИООКН, подчеркивая, что в ремонте нуждаются буквально все наружные и внутренние элементы строения.
«В последний раз акт составлялся в 1999 году. То есть период с 1999 по 2023 годы инспекция официально не фиксировала разрушение объекта, не наказывала собственника за ненадлежащее состояние», — подчеркивает Елена Гавровская, активистка, которая известна борьбой за сохранение объектов культурного наследия.
Гавровская обращает внимание на тот факт, что сейчас в правительстве Новосибирской области разрабатывают так называемые показатели эффективности работы ГИООКН. Согласно проекту, официально регламентируется «доля объектов культурного наследия…которым причинен вред за отчетный период». Например, в 2023 году этот показатель должен составить не более 18%. В последующие 2024, 2025 и 2026 годы он должен снижаться и составить не более 16%, не более 14% и не более 12% соответственно.
«Теперь у инспекции есть запланированный заранее уровень разрухи. Разрушение или угроза его в отношении объекта культурного наследия регионального или местного значения теперь у нас не ЧП, у нас есть плановый показатель, при непревышении которого чиновники будут преспокойно сидеть на своих местах, получать зарплаты и премии, и даже грамоты почетные», — возмущается активистка.
Исторические корпуса ТЭЦ-1 находятся в собственности «Сибирской генерирующей компании», но собственник не в полной мере заботится о сохранении строений, как этого требует законодательство. Разговоры о том, как сохранить первую электростанцию Новосибирска идут не первый год, предлагались различные варианты возможного решения проблемы, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось.