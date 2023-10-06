В Новосибирске вопреки запрету строят гостиницу для мигрантов — соседи в шоке

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
Как сообщает precedent.tv, местные жители заявили, что на крыше замороженного «недостроя» трудятся люди в рабочей одежде. Наверху могут производиться кровельные работы. Возмущенные новосибирцы вызвали полицию.
Строящийся трехэтажный дом на Пригородной привлек внимание соседей еще весной. Выяснилось, что разрешение на строительство получил уроженец Киргизии, но в кратчайшие сроки увеличил его этажность и площадь. Местные жители считают, что внутри будет располагаться гостиница для мигрантов.
В итоге власти Кировского района признали здание самостроем, но его владелец Рашид Низамутдинов получил шанс сохранить домик в случае приведения его в нормативное состояние. Жители возмутились и подали иск в суд с требованием сноса, а власти запретили проводить какие-либо работы по достройке. Судебные заседания назначены на ноябрь.