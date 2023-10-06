В Новосибирске вопреки запрету строят гостиницу для мигрантов — соседи в шоке

В итоге власти Кировского района признали здание самостроем, но его владелец Рашид Низамутдинов получил шанс сохранить домик в случае приведения его в нормативное состояние. Жители возмутились и подали иск в суд с требованием сноса, а власти запретили проводить какие-либо работы по достройке. Судебные заседания назначены на ноябрь.