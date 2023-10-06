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На крыше здания начались работы

В Новосибирске вопреки запрету строят гостиницу для мигрантов — соседи в шоке

6 октября 2023, 09:48
Фото: precedent.tv
На крыше здания начались работы

В Новосибирске вопреки запрету вновь строят гостиницу для мигрантов

В Кировском районе Новосибирска возобновилось строительство трехэтажного дома на улице Пригородной. Строение в частном секторе было признано самостроем и может быть снесено. Однако соседи заметили странных людей на крыше.

Как сообщает precedent.tv, местные жители заявили, что на крыше замороженного «недостроя» трудятся люди в рабочей одежде. Наверху могут производиться кровельные работы. Возмущенные новосибирцы вызвали полицию.

Строящийся трехэтажный дом на Пригородной привлек внимание соседей еще весной. Выяснилось, что разрешение на строительство получил уроженец Киргизии, но в кратчайшие сроки увеличил его этажность и площадь. Местные жители считают, что внутри будет располагаться гостиница для мигрантов.

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В итоге власти Кировского района признали здание самостроем, но его владелец Рашид Низамутдинов получил шанс сохранить домик в случае приведения его в нормативное состояние. Жители возмутились и подали иск в суд с требованием сноса, а власти запретили проводить какие-либо работы по достройке. Судебные заседания назначены на ноябрь.

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#Новосибирск#Суд#Строительство#Мигранты#Александр Ляхов#Гостиница
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