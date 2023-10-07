«Дискус» Джулая срывает сроки сдачи домов — им заинтересовались в прокуратуре

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 02:23
Строящиеся дома ООО «Дискус-Строй» в микрорайоне «Просторный» в Новосибирске могут не успеть сдать в срок. Компания депутата горсовета Алексея Джулая не укладывается в сроки.
Сейчас готовность всех объектов значительно ниже запланированный. Здания готовы лишь на 80%. Это выяснили сотрудники прокуратуры в ходе проверки.
«В целях недопущения сроков срыва сдачи домов в эксплуатацию застройщику объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Прокуратура продолжит следить за достройкой домов.