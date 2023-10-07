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Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

О ситуации в Израиле рассказали мигранты из Новосибирска

Началась война: мигранты из Новосибирска рассказали о ситуации в Израиле

7 октября 2023, 18:15
Фото: Пользователи соцсетей VK.com

О ситуации в Израиле рассказали мигранты из Новосибирска

Утром 7 октября Израиль атаковали палестинцы ХАМАС. Нападение произошло с юга, по стране были нанесены массированные ракетные удары. Уже ранены сотни человек. Мигранты из Новосибирска рассказали об остановке в стране.

Израиль в огне. Около шести утра с юга страны начался ракетный обстрел. Больше сотни боевиков ХАМАС вторглись в Израиль со стороны сектора Газа. Операцию палестинцы назвали «Буря Аль-Акса». Исламисты обвинили страну в оккупации их земель.

Израиль не был готов к атаке. В этот день в стране отмечали праздник Иом-кипур. Это единственный день в году, когда в стране закрывают магазины, прекращается теле- и радиовещание, не работает транспорт. Сейчас на всей территории страны объявлена военная тревога, слышны сирены.

По последним данным, в Израиле уже около 200 погибших и более 1 500 раненых.

Мигрантка из Новосибирска поделилась видео воздушной тревоги
Видео: Пользователи соцсетей VK.com

С начала спецоперации на Украине в Израиль мигрировало больше число россиян. По состоянию на 2022 год в Израиле проживало 1,5 млн русскоязычного населения, это 15% от всех граждан.

Сейчас неподалеку от боевых столкновений находятся в том числе мигранты из Новосибирска. В разговоре с Atas.Info многие признаются, что уже пытаются выбраться из страны, хотя некоторые стараются сохранять спокойствие и просто остаются по домам.

«Я общаюсь в среде израильтян с высоким достатком, не выходим из дома, заказываем доставку еды. Самые адекватные россияне всё равно не воспринимают Израиль всерьёз, и планируют переезд в более развитые страны», — прокомментировала настроения в стране Мия Винер.

Некоторые мигранты признаются, что пока в их городах все спокойно, паники нет. В первую очередь это касается Тель-Авива, до куда ракетные удары не дошли. Хотя, по словам некоторых местных жителей, прилёты уже есть в ближайших населенных пунктах.

«В Тель-Авиве обстановка спокойная, я живу в Гиватаиме, мы сейчас сидим с друзьями в парке и размышляем, что нас ждет в ближайшие пару дней. Пока писала, была сирена и был прямой прилет в Гиватаиме, но снова все спокойно», — рассказывает бывшая сибирячка Антонина Дубовик.

За столицей ситуация менее спокойная. Многие израильтяне уезжают на север страны. Некоторые не бегут, но концентрируются в некоторых точках. Например, сотни граждан собрались у Национальной медицинской службы в Хайфе. Люди сдают кровь для раненых.

Так выглядит израильская национальная медицинская службаТак выглядит израильская национальная медицинская служба
Так выглядит израильская национальная медицинская службаТак выглядит израильская национальная медицинская служба
Так выглядит израильская национальная медицинская служба

Среди некоторых жителей паника все-таки есть. Большинство пугают сирены, сигнализирующие о воздушной тревоге.

«Весь день мотаемся по тревоге на лестницу — мамада [прим. ред. — защитное помещение] в квартире нет, в доме тоже. Паники и ступора нет. Кстати, сегодня я собиралась отпраздновать год жизни в Израиле. И вот… Горько, что гибнут люди!» — рассказывает Галина Гузман, жительница города Ашкелон, южнее Тель-Авива.

В Ашкелоне уже были несколько ракетных ударов

Фото после обстрела по АшкелонуФото после обстрела по Ашкелону
Фото после обстрела по Ашкелону
Фото: Галина Гузман

Жительница Бейт а-ира Диана рассказала, что за десять лет жизни в Израиле уже сталкивалась с военными столкновениями. Правда, сирены звучали здесь девять лет назад. Сейчас она живет с мужем и тремя животными, и уже готовы бежать из страны.

«Мы с утра все приготовили, но у нас трое животных: два кота и собака. Поэтому, не смотря на то, что дом бетонный, в спальне три стены — несущие, мы вынуждены были идти в бомбоубежище. Тут всего метров 50. Мы уже готовы, я буду спать в одежде. Оружие под рукой, — рассказывает Диана. — Потери просто чудовищные. В нашем посёлке живёт пять тысяч семей. Завтра мы будем хоронить троих. Скорее всего, четверых. В прошлую войну случайно погиб один житель — траур стоял по всей деревне все семь дней. А тут трое молодых пацанов, детей наших соседей, и вот так… Сердце просто разрывается на куски».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной. Он пообещал, что за нападение будет заплачена большая цена. По его словам, Израиль уже запланировал «длительную и мощную» кампанию» в секторе Газа. Сейчас туда дислоцирован 31 батальон, переброшены четыре дополнительных дивизии.

Отметим, что ХАМАС уже поддержали Иран, Сирия и Катар. Сторону Израиля поддержали США, Евросоюз и Австралия. К деэскалации призвали Турция и Саудовская Аравия.

Информация будет дополняться. Если вы или ваши близкие сейчас находитесь в Израиле, можете обратиться в нашу редакцию. Пишите боту в Telegram или на почту [email protected].

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