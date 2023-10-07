Началась война: мигранты из Новосибирска рассказали о ситуации в Израиле

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Израиль в огне. Около шести утра с юга страны начался ракетный обстрел. Больше сотни боевиков ХАМАС вторглись в Израиль со стороны сектора Газа. Операцию палестинцы назвали «Буря Аль-Акса». Исламисты обвинили страну в оккупации их земель.
Израиль не был готов к атаке. В этот день в стране отмечали праздник Иом-кипур. Это единственный день в году, когда в стране закрывают магазины, прекращается теле- и радиовещание, не работает транспорт. Сейчас на всей территории страны объявлена военная тревога, слышны сирены.
По последним данным, в Израиле уже около 200 погибших и более 1 500 раненых.
С начала спецоперации на Украине в Израиль мигрировало больше число россиян. По состоянию на 2022 год в Израиле проживало 1,5 млн русскоязычного населения, это 15% от всех граждан.
Сейчас неподалеку от боевых столкновений находятся в том числе мигранты из Новосибирска. В разговоре с Atas.Info многие признаются, что уже пытаются выбраться из страны, хотя некоторые стараются сохранять спокойствие и просто остаются по домам.
«Я общаюсь в среде израильтян с высоким достатком, не выходим из дома, заказываем доставку еды. Самые адекватные россияне всё равно не воспринимают Израиль всерьёз, и планируют переезд в более развитые страны», — прокомментировала настроения в стране Мия Винер.
Некоторые мигранты признаются, что пока в их городах все спокойно, паники нет. В первую очередь это касается Тель-Авива, до куда ракетные удары не дошли. Хотя, по словам некоторых местных жителей, прилёты уже есть в ближайших населенных пунктах.
«В Тель-Авиве обстановка спокойная, я живу в Гиватаиме, мы сейчас сидим с друзьями в парке и размышляем, что нас ждет в ближайшие пару дней. Пока писала, была сирена и был прямой прилет в Гиватаиме, но снова все спокойно», — рассказывает бывшая сибирячка Антонина Дубовик.
За столицей ситуация менее спокойная. Многие израильтяне уезжают на север страны. Некоторые не бегут, но концентрируются в некоторых точках. Например, сотни граждан собрались у Национальной медицинской службы в Хайфе. Люди сдают кровь для раненых.
Среди некоторых жителей паника все-таки есть. Большинство пугают сирены, сигнализирующие о воздушной тревоге.
«Весь день мотаемся по тревоге на лестницу — мамада [прим. ред. — защитное помещение] в квартире нет, в доме тоже. Паники и ступора нет. Кстати, сегодня я собиралась отпраздновать год жизни в Израиле. И вот… Горько, что гибнут люди!» — рассказывает Галина Гузман, жительница города Ашкелон, южнее Тель-Авива.
В Ашкелоне уже были несколько ракетных ударов
Жительница Бейт а-ира Диана рассказала, что за десять лет жизни в Израиле уже сталкивалась с военными столкновениями. Правда, сирены звучали здесь девять лет назад. Сейчас она живет с мужем и тремя животными, и уже готовы бежать из страны.
«Мы с утра все приготовили, но у нас трое животных: два кота и собака. Поэтому, не смотря на то, что дом бетонный, в спальне три стены — несущие, мы вынуждены были идти в бомбоубежище. Тут всего метров 50. Мы уже готовы, я буду спать в одежде. Оружие под рукой, — рассказывает Диана. — Потери просто чудовищные. В нашем посёлке живёт пять тысяч семей. Завтра мы будем хоронить троих. Скорее всего, четверых. В прошлую войну случайно погиб один житель — траур стоял по всей деревне все семь дней. А тут трое молодых пацанов, детей наших соседей, и вот так… Сердце просто разрывается на куски».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной. Он пообещал, что за нападение будет заплачена большая цена. По его словам, Израиль уже запланировал «длительную и мощную» кампанию» в секторе Газа. Сейчас туда дислоцирован 31 батальон, переброшены четыре дополнительных дивизии.
Отметим, что ХАМАС уже поддержали Иран, Сирия и Катар. Сторону Израиля поддержали США, Евросоюз и Австралия. К деэскалации призвали Турция и Саудовская Аравия.
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