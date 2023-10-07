Началась война: мигранты из Новосибирска рассказали о ситуации в Израиле

Мы с утра все приготовили, но у нас трое животных: два кота и собака. Поэтому, не смотря на то, что дом бетонный, в спальне три стены — несущие, мы вынуждены были идти в бомбоубежище. Тут всего метров 50. Мы уже готовы, я буду спать в одежде. Оружие под рукой, — рассказывает Диана. —