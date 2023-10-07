Под Новосибирском парень с девушкой сгорели в кювете — перевернулся автомобиль

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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«7 октября около 2.20 ночи 18-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигался по улице Ленина села Ильинка со стороны дома № 112. По предварительной информации, в районе дома № 129 не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу движения», — сообщается в Telegram-канале ГИБДД по Новосибирской области.
В результате автомобиль столкнулся с ограждением, задел припаркованный мотоцикл и перевернулся. Произошло возгорание, водитель и шестнадцатилетняя пассажирка погибли на месте.
Сообщается, что юноша не имел прав на управление автомобилем. В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.