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Водитель и пассажир погибли

Под Новосибирском парень с девушкой сгорели в кювете — перевернулся автомобиль

7 октября 2023, 06:57
Фото: ГИБДД по Новосибирской области
Водитель и пассажир погибли

Под Новосибирском парень с девушкой сгорели в кювете

В Доволенском районе произошло смертельное ДТП. Водитель и пассажир погибли на месте.
«7 октября около 2.20 ночи 18-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигался по улице Ленина села Ильинка со стороны дома № 112. По предварительной информации, в районе дома № 129 не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу движения», — сообщается в Telegram-канале ГИБДД по Новосибирской области.
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В результате автомобиль столкнулся с ограждением, задел припаркованный мотоцикл и перевернулся. Произошло возгорание, водитель и шестнадцатилетняя пассажирка погибли на месте.

Сообщается, что юноша не имел прав на управление автомобилем. В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Гибдд#Гибель#Александр Ляхов
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