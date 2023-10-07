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Владимиру Путину исполняется 71 год

В честь Дня рождения Путина в Новосибирске пройдет автопробег 7 октября

7 октября 2023, 03:39
Фото: kremlin.ru
Владимиру Путину исполняется 71 год
Автопробег пройдет в Новосибирске по инициации Народного фронта. Он будет посвящен 71-летию Владимира Путина.

Сегодня, 7 октября, в Новосибирске пройдет автопробег, посвящённый президенту Владимиру Путину. В этот день глава государства отмечает свой день рождения. Ему исполняется 71 год.

Автопробег в честь Путина организован новосибирским отделением Народного фронта совместно с общественной организацией «Здоровое Отечество». К автопробегу приглашены все автомобилисты города, а также спортсмены.

Помимо автопробега, будет организован мастер-класс по бокусу, который могут посетить все желающие. Его проведет Олимпийский призер Михаил Алоян.

Как минимум 45 машин примут участие в автопробеге.

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