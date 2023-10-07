В честь Дня рождения Путина в Новосибирске пройдет автопробег 7 октября

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Published Сегодня, 03:39
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Сегодня, 7 октября, в Новосибирске пройдет автопробег, посвящённый президенту Владимиру Путину. В этот день глава государства отмечает свой день рождения. Ему исполняется 71 год.
Автопробег в честь Путина организован новосибирским отделением Народного фронта совместно с общественной организацией «Здоровое Отечество». К автопробегу приглашены все автомобилисты города, а также спортсмены.
Помимо автопробега, будет организован мастер-класс по бокусу, который могут посетить все желающие. Его проведет Олимпийский призер Михаил Алоян.
Как минимум 45 машин примут участие в автопробеге.