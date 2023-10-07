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В Новосибирске устроили облаву на мигрантов

В Новосибирске устроили массовую облаву на мигрантов — проверили склады у Толмачево

7 октября 2023, 07:40
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В Новосибирске устроили облаву на мигрантов

В Новосибирске устроили массовую облаву на мигрантов

В Новосибирске силовики провели рейды на складах в районе аэропорта Толмачево. Причиной стала массовая драка с участием нелегальных мигрантов.
«Полицейские во взаимодействии с сотрудниками управления ФСБ России и СУ СК России по Новосибирской области при поддержке спецподразделений провели рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, в местах осуществления трудовой деятельности иностранных граждан. Проверка осуществлялась на территории складских комплексов, расположенных на Толмачевском шоссе и прилегающих ним территорий», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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По итогам проверки было выявлено тринадцать административных правонарушений, девять человек вскоре будут выдворены с территории РФ. В отношении некоторых мигрантов вынесли решение о нежелательности пребывания в стране.

Причиной массовой проверки могла послужить драка с участием нелегальных мигрантов из-за мест в автобусе. В минувшую пятницу в районе аэропорта Толмачево иностранцы возмутились, что их не желают первыми пускать в общественный транспорт. Происшествие вызвало общественный резонанс.

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#Новосибирск#Полиция#Мигранты#Проверка#ФСБ#Драка#Следственный комитет#Рейд#Александр Ляхов
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