В Новосибирске устроили массовую облаву на мигрантов — проверили склады у Толмачево

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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«Полицейские во взаимодействии с сотрудниками управления ФСБ России и СУ СК России по Новосибирской области при поддержке спецподразделений провели рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, в местах осуществления трудовой деятельности иностранных граждан. Проверка осуществлялась на территории складских комплексов, расположенных на Толмачевском шоссе и прилегающих ним территорий», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По итогам проверки было выявлено тринадцать административных правонарушений, девять человек вскоре будут выдворены с территории РФ. В отношении некоторых мигрантов вынесли решение о нежелательности пребывания в стране.
Причиной массовой проверки могла послужить драка с участием нелегальных мигрантов из-за мест в автобусе. В минувшую пятницу в районе аэропорта Толмачево иностранцы возмутились, что их не желают первыми пускать в общественный транспорт. Происшествие вызвало общественный резонанс.