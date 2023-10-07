atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Мать может страдать алкоголизмом

«Я умереть должна?»: пьяная сибирячка приехала рожать с пивом и сигаретами

7 октября 2023, 11:34
Фото: 1MI
Мать может страдать алкоголизмом

В Новосибирске беременная приехала рожать с пивом и сигаретами

В одном из роддомов Новосибирска произошел вопиющий инцидент. Туда поступила беременная в совершенно невменяемом состоянии.

Как сообщает «КП-Новосибирск», пациентку буквально занесли на руках, а позже затащили на кушетку. У двадцатисемилетней сибирячки обнаружили в сумке «полторашку» пива и сигареты. При этом беременная даже не могла определиться с количеством детей.

«Сначала она говорила, что у нее трое и будет четвертый. В итоге оказалось, что всего один и будет второй. И уснула по пути в родовую», — сообщает инсайдер.
Чтоб лучше спалось: в Новосибирске мать смачивала ребенку губы водкой
Узнать подробнее

При этом роды совершенно не повлияли на поведение матери. Та постоянно бегала курить и возмущалась попреками.

«Я умереть без них должна?», — так она нам говорила. Что хоть дома у нее творится?», — возмущается очевидец.

О состоянии новорожденного ребенка не сообщается.

В Новосибирске женщина спала на полу ветклиники пока кастрировали кота
Узнать подробнее
Читайте также:
День беременных начнут отмечать в Новосибирске
#Новосибирск#Беременные#Алкоголизм#Роддом#Александр Ляхов
Подпишитесь
Площадь Калинина станет новым «Кольцом Ада»: карта дорожных заторов Новосибирска
Вчера, 10:42
Мужчины за 40 и беременные девочки: кто учится в вечерних школах Новосибирска
5 октября, 03:49
ТОП-5 худших детских садов Новосибирска — народный антирейтинг
4 октября, 10:26
Стали известны цели прибытия министра обороны РФ Сергея Шойгу в Новосибирск
Вчера, 01:37
Манул из Новосибирска Баюн скончался в клинике под Санкт-Петербургом
5 октября, 13:36
Названы шокирующие подробности зверского нападения на девочку под Новосибирском
Вчера, 02:46