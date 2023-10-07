«Я умереть должна?»: пьяная сибирячка приехала рожать с пивом и сигаретами

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Как сообщает «КП-Новосибирск», пациентку буквально занесли на руках, а позже затащили на кушетку. У двадцатисемилетней сибирячки обнаружили в сумке «полторашку» пива и сигареты. При этом беременная даже не могла определиться с количеством детей.
«Сначала она говорила, что у нее трое и будет четвертый. В итоге оказалось, что всего один и будет второй. И уснула по пути в родовую», — сообщает инсайдер.
При этом роды совершенно не повлияли на поведение матери. Та постоянно бегала курить и возмущалась попреками.
«Я умереть без них должна?», — так она нам говорила. Что хоть дома у нее творится?», — возмущается очевидец.
О состоянии новорожденного ребенка не сообщается.