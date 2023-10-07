«Я умереть должна?»: пьяная сибирячка приехала рожать с пивом и сигаретами

Как сообщает «КП-Новосибирск», пациентку буквально занесли на руках, а позже затащили на кушетку. У двадцатисемилетней сибирячки обнаружили в сумке «полторашку» пива и сигареты. При этом беременная даже не могла определиться с количеством детей.