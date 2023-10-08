«Бабьему лету» конец — в Новосибирске резко похолодает

Posted 8 октября 2023, 12:41
Published 8 октября 2023, 12:41
Modified 8 октября 2023, 12:42
Updated 8 октября 2023, 12:42
Как сообщают синоптики Гидрометцентра, начало недели будет весьма теплым. В понедельник воздух прогреется до +17 градусов, а во вторник потеплеет до +20. Скорость ветра составит 3-5 метров в секунду. При этом будет весьма солнечно.
Однако уже в четверг столбик термометра резко опустится до +12 градусов. Небо затянут облака, а ночи обещают быть дождливыми. Уже в субботу похолодает до +9 градусов.
В связи с нестабильной погодой новосибирским огородникам и дачникам важно уберечь растения на зиму. Полезными советами с Atas.info поделился эксперт.