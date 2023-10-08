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Дворец оценили на полмиллиарда рублей

ЛДС продают в Новосибирске за полмиллиарда рублей

8 октября 2023, 02:17
Фото: 1MI
Дворец оценили на полмиллиарда рублей
Ледовый дворец СКА на Воинской в Новосибирске выставлен на продажу за 530 миллионов рублей. Объявление выложено на одном из бесплатных сайтов.

В Новосибирске на улице Воинской, 1/1, выставлено на продажу многофункциональное помещение — ледовый дворец спорта. Стоимость этого объекта, которым владеет юридическое лицо, составляет 530 миллионов рублей.

Площадь здания равна 3959 квадратных метров. Внутри есть подвал, два этажа и антресоль. Кроме того, к нему прилагается земельный участок площадью 10 000 квадратных метров. На этой территории также находятся автомойка с шестью боксами и большая парковка.

Продавец утверждает, что это здание является ледовой ареной. Предполагается, что инвестиции в этот объект окупятся за шесть лет. Продавец открыт для обсуждения и возможного обмена. Стоит отметить, что в феврале 2022 года стоимость этого здания составляла 320 миллионов рублей.

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