ЛДС продают в Новосибирске за полмиллиарда рублей

Продавец утверждает, что это здание является ледовой ареной. Предполагается, что инвестиции в этот объект окупятся за шесть лет. Продавец открыт для обсуждения и возможного обмена. Стоит отметить, что в феврале 2022 года стоимость этого здания составляла 320 миллионов рублей.