Назван самый популярный возраст для вступления в брак в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Более 15 тысяч пар в Новосибирской области создали новые семьи в прошлом году. Согласно данным Новосибирскстата, жители региона чаще всего вступают в брак в возрасте 25 лет. Этот возраст оказался самым популярным для молодоженов.
По статистике, до 29 лет замуж выходят 45% женщин и женятся 41% мужчин. Летом в Новосибирской области происходит наибольшее количество свадеб.
В период с июня по август было зарегистрировано 7 202 пары. Только в Дворце бракосочетания Центрального округа Новосибирска состоялось более 2 тысяч свадеб.