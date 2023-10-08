atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Молодожены в Новосибирске чаще играют свадьбы в 25 лет

Назван самый популярный возраст для вступления в брак в Новосибирске

8 октября 2023, 05:58
Фото: 1MI

Молодожены в Новосибирске чаще играют свадьбы в 25 лет

В Новосибирской области назвали наиболее популярный возраст для вступления в брак.

Более 15 тысяч пар в Новосибирской области создали новые семьи в прошлом году. Согласно данным Новосибирскстата, жители региона чаще всего вступают в брак в возрасте 25 лет. Этот возраст оказался самым популярным для молодоженов.

По статистике, до 29 лет замуж выходят 45% женщин и женятся 41% мужчин. Летом в Новосибирской области происходит наибольшее количество свадеб.

В период с июня по август было зарегистрировано 7 202 пары. Только в Дворце бракосочетания Центрального округа Новосибирска состоялось более 2 тысяч свадеб.

Гость зарезал жениха в день свадьбы в Новосибирской области
Узнать подробнее
#Общество#Новосибирск#Статистика#Семья#Свадьба#Эмилия Губарева#Брак
Подпишитесь
Площадь Калинина станет новым «Кольцом Ада»: карта дорожных заторов Новосибирска
6 октября, 10:42
Мужчины за 40 и беременные девочки: кто учится в вечерних школах Новосибирска
5 октября, 03:49
ТОП-5 худших детских садов Новосибирска — народный антирейтинг
4 октября, 10:26
Стали известны цели прибытия министра обороны РФ Сергея Шойгу в Новосибирск
6 октября, 01:37
Манул из Новосибирска Баюн скончался в клинике под Санкт-Петербургом
5 октября, 13:36
Названы шокирующие подробности зверского нападения на девочку под Новосибирском
6 октября, 02:46