О судьбе релокантов в Израиль рассказал новосибирский депутат Антонов

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
«Многие из них покинули Россию в период проведения частичной мобилизации. Они уехали в Израиль, поскольку это очень прогрессивная и либеральная страна, которая не воюет со своими соседями. Поэтому сейчас они должны взять в руки оружие и защищать свою вторую (или первую) родину, так было бы логичнее. Но они этого не сделают и релоцируются в другое место. Только не в Россию, здесь ведь очень холодно и неуютно», — заявил Ростислав Антонов в разговоре с корреспондентом Atas.info.
Также депутат отметил, что ситуация в Израиле сможет повлиять и на спецоперацию.
«Сейчас мир переживает за Израиль. Вполне возможна длительная и затяжная война на Ближнем Востоке. И в этой ситуации Украину будут поддерживать гораздо меньше, как бы ей не было обидно. И Россия вполне может решить свои проблемы», — высказал мнение Ростислав Антонов.
Ракетные обстрелы Израиля политик сравнил с нападением на Перл-Харбор в 1941 году и отметил, что чисто психологически Израиль почувствовал себя беззащитным. «Не просто прорвана оборона, но рухнула цитадель неуязвимости», — заявил Антонов.
В минувшую субботу Израиль атаковали боевики из группировки ХАМАС. Жертвами ракетных обстрелов стали сотни человек, многие были вынуждены покинуть свои дома.