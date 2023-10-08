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Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу

О судьбе релокантов в Израиль рассказал новосибирский депутат Антонов

8 октября 2023, 08:27
Фото: ВК / Галина Гузман
Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу
В минувшую субботу Израиль атаковали боевики из группировки ХАМАС. Жертвами ракетных обстрелов стали сотни человек, многие были вынуждены покинуть свои дома. О возможном возвращении российских релокантов обратно на родину резко высказался новосибирский депутат Ростислав Антонов.
«Многие из них покинули Россию в период проведения частичной мобилизации. Они уехали в Израиль, поскольку это очень прогрессивная и либеральная страна, которая не воюет со своими соседями. Поэтому сейчас они должны взять в руки оружие и защищать свою вторую (или первую) родину, так было бы логичнее. Но они этого не сделают и релоцируются в другое место. Только не в Россию, здесь ведь очень холодно и неуютно», — заявил Ростислав Антонов в разговоре с корреспондентом Atas.info.
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Также депутат отметил, что ситуация в Израиле сможет повлиять и на спецоперацию.

«Сейчас мир переживает за Израиль. Вполне возможна длительная и затяжная война на Ближнем Востоке. И в этой ситуации Украину будут поддерживать гораздо меньше, как бы ей не было обидно. И Россия вполне может решить свои проблемы», — высказал мнение Ростислав Антонов.

Ракетные обстрелы Израиля политик сравнил с нападением на Перл-Харбор в 1941 году и отметил, что чисто психологически Израиль почувствовал себя беззащитным. «Не просто прорвана оборона, но рухнула цитадель неуязвимости», — заявил Антонов.

В минувшую субботу Израиль атаковали боевики из группировки ХАМАС. Жертвами ракетных обстрелов стали сотни человек, многие были вынуждены покинуть свои дома.

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