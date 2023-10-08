О судьбе релокантов в Израиль рассказал новосибирский депутат Антонов

Ракетные обстрелы Израиля политик сравнил с нападением на Перл-Харбор в 1941 году и отметил, что чисто психологически Израиль почувствовал себя беззащитным. «Не просто прорвана оборона, но рухнула цитадель неуязвимости», — заявил Антонов.