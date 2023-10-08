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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Женщина подала заявление в полицию

Оскандалившаяся медсестра из новосибирского роддома обвинила во всем бывшего мужа

8 октября 2023, 13:09
Фото: 1MI
Женщина подала заявление в полицию

В Новосибирске оскандалившаяся медсестра обвинила бывшего мужа

В Новосибирске скандал с медсестрой, предположительно сделавшей селфи с голой пациенткой, получил продолжение. Женщина заявила, что ее из мести травит бывший муж.

Как сообщает «НГС Новосибирск», сибирячка уже подала заявление в полицию. При этом бывший муж якобы избивал ее и едва не был осужден за постоянные побои, приведшие к инвалидности. Также он добивается части квартиры по ипотеке.

Фотографии, вызвавшие резонанс, якобы были сделаны впопыхах и отправлены супругу восемь лет назад. Девушка не пришла домой вовремя и мужчина буквально изводил ее ревностью, требуя отчетов о местонахождении. Теперь же он желает отомстить и опорочить ее доброе имя.

Медсестра из новосибирского роддома сделала селфи с голой роженицей
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До этого житель Новосибирска заявил о фотографиях, появившихся в публичном доступе. На них могла быть изображена голая роженица, все сопровождалось провокационными надписями. При этом в роддоме уже открестились от возможного инцидента, заявив о давнем увольнении сотрудницы.

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#Медицина#Новосибирск#Соцсети#Роддом#Александр Ляхов
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