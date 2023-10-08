Оскандалившаяся медсестра из новосибирского роддома обвинила во всем бывшего мужа

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Как сообщает «НГС Новосибирск», сибирячка уже подала заявление в полицию. При этом бывший муж якобы избивал ее и едва не был осужден за постоянные побои, приведшие к инвалидности. Также он добивается части квартиры по ипотеке.
Фотографии, вызвавшие резонанс, якобы были сделаны впопыхах и отправлены супругу восемь лет назад. Девушка не пришла домой вовремя и мужчина буквально изводил ее ревностью, требуя отчетов о местонахождении. Теперь же он желает отомстить и опорочить ее доброе имя.
До этого житель Новосибирска заявил о фотографиях, появившихся в публичном доступе. На них могла быть изображена голая роженица, все сопровождалось провокационными надписями. При этом в роддоме уже открестились от возможного инцидента, заявив о давнем увольнении сотрудницы.