Оскандалившаяся медсестра из новосибирского роддома обвинила во всем бывшего мужа

Фотографии, вызвавшие резонанс, якобы были сделаны впопыхах и отправлены супругу восемь лет назад. Девушка не пришла домой вовремя и мужчина буквально изводил ее ревностью, требуя отчетов о местонахождении. Теперь же он желает отомстить и опорочить ее доброе имя.