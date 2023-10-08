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Извращенец знакомился с детьми в Интернете

В Ростове осудили педофила — он общался с девочкой из Новосибирска

8 октября 2023, 10:24
Фото: 1MI
Извращенец знакомился с детьми в Интернете

Ростовского педофила осудили за общение с девочкой из Новосибирска

В Ростове-на-Дону осудили местного жителя. Он был признан полностью виновным в интимной переписке с несовершеннолетними. Среди жертв — юная сибирячка.
«Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего жителя г. Ростова-на-Дону. Он признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также обороте порнографических материалов (п. б ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 135, п., а и г ч. 2 ст. 242.1 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
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В ходе следствия выяснилось, что с 2020 по 2022 год мужчина знакомился через социальную сеть с девочками, после чего предлагал продолжить общение в мессенджере. Во время переписки извращенец отправлял им сообщения на интимную тему.

Потерпевшими признаны шесть девочек в возрасте от девяти до четырнадцати лет из Новосибирской, Орловской, Брянской, Курской и Ростовской областей.

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Также педофил занимался распространением порнографических материалов через Интернет. На них были изображены несовершеннолетние.

Во время расследования ростовчанин полностью признал свою вину. Теперь он проведет тринадцать лет в колонии строгого режима.

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