В Ростове осудили педофила — он общался с девочкой из Новосибирска

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
«Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего жителя г. Ростова-на-Дону. Он признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также обороте порнографических материалов (п. б ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 135, п., а и г ч. 2 ст. 242.1 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
В ходе следствия выяснилось, что с 2020 по 2022 год мужчина знакомился через социальную сеть с девочками, после чего предлагал продолжить общение в мессенджере. Во время переписки извращенец отправлял им сообщения на интимную тему.
Потерпевшими признаны шесть девочек в возрасте от девяти до четырнадцати лет из Новосибирской, Орловской, Брянской, Курской и Ростовской областей.
Также педофил занимался распространением порнографических материалов через Интернет. На них были изображены несовершеннолетние.
Во время расследования ростовчанин полностью признал свою вину. Теперь он проведет тринадцать лет в колонии строгого режима.