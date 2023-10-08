В зоне СВО пропал боец с позывным «Барон» из Барабинска Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:10
Published Сегодня, 02:10
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Updated Сегодня, 02:12
В зоне СВО исчез военнослужащий Николай Рахвалов из Барабинского района Новосибирской области. Об этом сообщила Сиб.фм его жена Ирина. По словам женщины, она до сих пор не получила официального уведомления о гибели своего мужа, поэтому продолжает надеяться на то, что он вернется домой.
Ирина рассказала, что Николай был лейтенантом, а его позывной «Барон». Летом начальник ее мужа позвонил ей и сообщил, что он пропал без вести. Некоторое время спустя сибирячка получила некий документ, в котором указывалось, что с 8 июля Николай Рахвалов признан погибшим. Однако тело его не могут эвакуировать из-за активных боевых действий.
У бойца остались двое маленьких детей. В честь «Барона» назвали автомобиль, который отправили из Новосибирской области для спецоперации.