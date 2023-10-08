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Боец пропал

В зоне СВО пропал боец с позывным «Барон» из Барабинска Новосибирской области

8 октября 2023, 02:10
Фото: 1MI
Боец пропал
На СВО исчез боец с позывным «Барон» из Барабинска: его жена не получила официального уведомления о его смерти и продолжает надеяться на его возвращение.

В зоне СВО исчез военнослужащий Николай Рахвалов из Барабинского района Новосибирской области. Об этом сообщила Сиб.фм его жена Ирина. По словам женщины, она до сих пор не получила официального уведомления о гибели своего мужа, поэтому продолжает надеяться на то, что он вернется домой.

Ирина рассказала, что Николай был лейтенантом, а его позывной «Барон». Летом начальник ее мужа позвонил ей и сообщил, что он пропал без вести. Некоторое время спустя сибирячка получила некий документ, в котором указывалось, что с 8 июля Николай Рахвалов признан погибшим. Однако тело его не могут эвакуировать из-за активных боевых действий.

У бойца остались двое маленьких детей. В честь «Барона» назвали автомобиль, который отправили из Новосибирской области для спецоперации.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропажа#СВО#Эмилия Губарева#Позывной
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