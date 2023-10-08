В зоне СВО пропал боец с позывным «Барон» из Барабинска Новосибирской области

Ирина рассказала, что Николай был лейтенантом, а его позывной «Барон». Летом начальник ее мужа позвонил ей и сообщил, что он пропал без вести. Некоторое время спустя сибирячка получила некий документ, в котором указывалось, что с 8 июля Николай Рахвалов признан погибшим. Однако тело его не могут эвакуировать из-за активных боевых действий.