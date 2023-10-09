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Станция переполнена

Давка на новосибирской станции метро «Площадь Маркса» никогда не прекратится. Почему?

9 октября 2023, 06:06
Фото: 1MI
Станция переполнена

В Новосибирске станция метро «Площадь Маркса» работает на пределе

Самая загруженная станция Новосибирского метрополитена в настоящее время — это «Площадь Маркса». Жители города жалуются на переполненность этой станции. Сегодня утром, 9 октября в 8:30, людям пришлось стоять около 10 минут в «человеческой» пробке, чтобы добраться до турникетов.

Такие ситуации на станции «Площадь Маркса» уже происходят не первый раз. По данным СМИ, 29 сентября, в пятницу, десятки жителей Новосибирска скопились на спуске к поездам. Терминалы оплаты не справляются с таким большим потоком.

Пресс-секретарь МУП «Новосибирский метрополитен» Владимир Кузменкин подтвердил «Сибкраю», что станция «Площадь Маркса» является самой загруженной в метрополитене. Утром там действительно много людей, и это объясняется активным развитием левобережной части города. Кузменкин отметил, что станция работает на полную мощность.

Однако он опроверг информацию о медленной работе терминалов и турникетов на станции. По его словам, проблем с этим нет. Это ситуация, с которой нужно смириться до тех пор, пока не будут построены новые станции в левобережной части Новосибирска.

По официальным данным, станция «Площадь Маркса» имела наибольший пассажиропоток в 2020 году. На нее приходилось 19,43% общего числа пассажиров метро. Доля этой станции за год увеличилась почти 0,7%. На втором месте была станция «Заельцовская» с 12,54%, а на третьем — «Площадь Ленина» с 11,51%.

Сотни новосибирцев столпились у терминалов на станции метро «Площадь Маркса»
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