Давка на новосибирской станции метро «Площадь Маркса» никогда не прекратится. Почему?

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Такие ситуации на станции «Площадь Маркса» уже происходят не первый раз. По данным СМИ, 29 сентября, в пятницу, десятки жителей Новосибирска скопились на спуске к поездам. Терминалы оплаты не справляются с таким большим потоком.
Пресс-секретарь МУП «Новосибирский метрополитен» Владимир Кузменкин подтвердил «Сибкраю», что станция «Площадь Маркса» является самой загруженной в метрополитене. Утром там действительно много людей, и это объясняется активным развитием левобережной части города. Кузменкин отметил, что станция работает на полную мощность.
Однако он опроверг информацию о медленной работе терминалов и турникетов на станции. По его словам, проблем с этим нет. Это ситуация, с которой нужно смириться до тех пор, пока не будут построены новые станции в левобережной части Новосибирска.
По официальным данным, станция «Площадь Маркса» имела наибольший пассажиропоток в 2020 году. На нее приходилось 19,43% общего числа пассажиров метро. Доля этой станции за год увеличилась почти 0,7%. На втором месте была станция «Заельцовская» с 12,54%, а на третьем — «Площадь Ленина» с 11,51%.