Изрезанной в Оби девочке потребуются косметологические операции

Ранее тринадцатилетняя школьница рассказала жуткие подробности инцидента. По ее словам, с четырнадцатилетней подозреваемой никогда не было особой дружбы, они были знакомыми. 1 октября девочка предложила погулять по лесу. Уже на обратном пути она заметила у знакомой нож в перчатке.