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Девочке может понадобиться множество операций

Изрезанной в Оби девочке потребуются косметологические операции

9 октября 2023, 09:08
Фото: 1MI
Девочке может понадобиться множество операций
Тринадцатилетняя школьница, изрезанная канцелярским ножом, выписана из реанимации. Сейчас рядом с ней находится мать. Девочке может понадобиться множество косметологических операций.

Во время нападения ребенку изрезали ножом лицо, шею и руки. Пострадавшая потеряла много крови и выжила лишь чудом. Сейчас с ней работают специалисты.

«Девочка находится в отдельной больничной палате, с ней работает психолог. Школьнице потребуются косметологические операции, их количество пока неясно», — рассказала детский омбудсмен Надежда Болтенко.
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Ранее тринадцатилетняя школьница рассказала жуткие подробности инцидента. По ее словам, с четырнадцатилетней подозреваемой никогда не было особой дружбы, они были знакомыми. 1 октября девочка предложила погулять по лесу. Уже на обратном пути она заметила у знакомой нож в перчатке.

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Старшая девочка напала на нее и начала резать. Нападавшая хотела даже отрезать язык, но жертва убедила отпустить ее, так как скоро истечет кровью и умрет. Причиной инцидента стала зависть к красоте: «Ты — красивая. А теперь еще краше будешь».

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Сейчас подозреваемая проходит психиатрическую экспертизу. Утверждается, что девочка могла испытывать нездоровый интерес к «жестоким» видеоиграм.

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