Изрезанной в Оби девочке потребуются косметологические операции

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Во время нападения ребенку изрезали ножом лицо, шею и руки. Пострадавшая потеряла много крови и выжила лишь чудом. Сейчас с ней работают специалисты.
«Девочка находится в отдельной больничной палате, с ней работает психолог. Школьнице потребуются косметологические операции, их количество пока неясно», — рассказала детский омбудсмен Надежда Болтенко.
Ранее тринадцатилетняя школьница рассказала жуткие подробности инцидента. По ее словам, с четырнадцатилетней подозреваемой никогда не было особой дружбы, они были знакомыми. 1 октября девочка предложила погулять по лесу. Уже на обратном пути она заметила у знакомой нож в перчатке.
Старшая девочка напала на нее и начала резать. Нападавшая хотела даже отрезать язык, но жертва убедила отпустить ее, так как скоро истечет кровью и умрет. Причиной инцидента стала зависть к красоте: «Ты — красивая. А теперь еще краше будешь».
Сейчас подозреваемая проходит психиатрическую экспертизу. Утверждается, что девочка могла испытывать нездоровый интерес к «жестоким» видеоиграм.