Медсестра из Новосибирска объяснила фото с голой роженицей в реанимации роддома

По словам экс-медсестры, это фото было опубликовано ее бывшим мужем, который якобы хотел отомстить ей. Она сообщила, что уже написала заявление в полицию. Фото было сделано несколько лет назад для того, чтобы убедить мужа, что она действительно работает.