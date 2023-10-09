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Медсестра сделала снимок с роженицей

Медсестра из Новосибирска объяснила фото с голой роженицей в реанимации роддома

9 октября 2023, 04:40
Фото: 1MI
Медсестра сделала снимок с роженицей
На странице в соцсети бывшей медсестры из Новосибирска появился шокирующий снимок: на кадре было лицо сотрудницы и роженицы, которая была без сознания в реанимации. В СМИ разгорелся настоящий скандал.

В Новосибирске на странице бывшей медсестры перинатального центра появилось фото голой пациентки. Женщина вынуждена была дать объяснение как руководству клиники, так и общественности.

По словам экс-медсестры, это фото было опубликовано ее бывшим мужем, который якобы хотел отомстить ей. Она сообщила, что уже написала заявление в полицию. Фото было сделано несколько лет назад для того, чтобы убедить мужа, что она действительно работает.

Роддом подтвердил происхождение фото и сообщил, что данная медсестра работала в клинике непродолжительное время и давно ушла. Так как само появление такой фотографии является нарушением закона о персональных данных, девушка на фото имеет право требовать защиты своих прав.

Медсестра из новосибирского роддома сделала селфи с голой роженицей
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#Общество#Новосибирск#Фото#Эмилия Губарева#Роддом#Медсестра
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