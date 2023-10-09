Медсестра из Новосибирска объяснила фото с голой роженицей в реанимации роддома

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
В Новосибирске на странице бывшей медсестры перинатального центра появилось фото голой пациентки. Женщина вынуждена была дать объяснение как руководству клиники, так и общественности.
По словам экс-медсестры, это фото было опубликовано ее бывшим мужем, который якобы хотел отомстить ей. Она сообщила, что уже написала заявление в полицию. Фото было сделано несколько лет назад для того, чтобы убедить мужа, что она действительно работает.
Роддом подтвердил происхождение фото и сообщил, что данная медсестра работала в клинике непродолжительное время и давно ушла. Так как само появление такой фотографии является нарушением закона о персональных данных, девушка на фото имеет право требовать защиты своих прав.