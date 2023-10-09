Медведь разгромил ульи в деревне Новокиевка Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
8 октября в деревню Новокиевка Куйбышевского района пришел медведь. Об этом сообщил министр природного хозяйства и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин в своем телеграмм-канале.
Животное пробралось на участок на краю деревни ночью. Там находились несколько ульев, которые медведь разрушил. На них остались следы от его когтей и зубов.
«Снова государственное движимое запахами имущество ломает и отбирает. На этот раз десерт, а не блюдо с кровью», — иронично прокомментировал случившееся министр.
По словам чиновника, в этом районе сейчас работает инспектор из министерства.