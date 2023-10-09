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Published Сегодня, 04:17

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Updated Сегодня, 04:19

Медведь пробрался на участок

Медведь разгромил ульи в деревне Новокиевка Новосибирской области

9 октября 2023, 04:17
Фото: Midjourney
Медведь пробрался на участок
Медведь разгромил ульи в деревне Новокиевка Новосибирской области: он проник на участок ночью.

8 октября в деревню Новокиевка Куйбышевского района пришел медведь. Об этом сообщил министр природного хозяйства и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин в своем телеграмм-канале.

Животное пробралось на участок на краю деревни ночью. Там находились несколько ульев, которые медведь разрушил. На них остались следы от его когтей и зубов.

«Снова государственное движимое запахами имущество ломает и отбирает. На этот раз десерт, а не блюдо с кровью», — иронично прокомментировал случившееся министр.

По словам чиновника, в этом районе сейчас работает инспектор из министерства.

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#Новосибирск#Животные#Инцидент#Эмилия Губарева#Медведь#Зверь
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