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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Новосибирцам приходят большие счета за тепло, которое они не получают

Мёрзнем в квартире — что делать? Как сделать перерасчёт оплаты отопления

9 октября 2023, 09:28
Фото: 1MI
Новосибирцам приходят большие счета за тепло, которое они не получают

В мэрии Новосибирска рассказали, как сделать перерасчёт, если не поступает тепло

В Новосибирске завершился разворот отопительной системы, но несмотря на это, некоторые квартиры до сих пор остаются холодными. Что делать с этой проблемой, если не хочется переплачивать за тепло, которое не получаешь? Разобрался Atas.Info.

Как сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, если в течение двух недель с начала отопительного сезона в вашей квартире сохраняется недостаточная теплоизоляция, вы имеете право на пересчет оплаты за коммунальные услуги. Мы предоставляем вам подробную информацию о сроках, процедуре и контактах, которые вам понадобятся для решения этой проблемы.

Разворот отопительной системы и перерасчет платы

Согласно постановлению мэрии Новосибирска от 20 сентября 2023 года, начало отопительного на период с 2023 по 2024 годы установлено с 21 сентября. Это означает, что отопительная система города должна быть в полной готовности к обеспечению теплом жильцов именно с этого числа.

Технический регламент предусматривает, что разворот отопительной системы должен происходить плавно и без перебоев. Однако, если спустя две недели с начала отопительного сезона в вашей квартире все еще холодно, есть определенные шаги, которые вы можете предпринять.

Фото: 1MI

Как провести перерасчет оплаты за тепло

Если в вашей квартире сохраняется холодная обстановка спустя две недели с начала отопительного сезона, вы имеете право потребовать составление акта и провести перерасчет оплаты за тепло. Этот процесс регулируется законом и предоставляет вам справедливую возможность оплаты только за реально предоставленные услуги.

Если вам нужно отрегулировать внутридомовую отопительную систему, обращайтесь в вашу управляющую организацию или в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города по следующим номерам:

  • 8 (383) 228-88-53;
  • 8 (383) 228-86-23.

Контакты для жителей холодных квартир

Если у вас совсем нет тепла в доме, необходимо также немедленно связаться с управляющей организацией через колл-центр ООО «НТСК» по единому круглосуточному номеру 8 (383) 289-01-45 и дежурной диспетчерской службе 051.

Контакты для жителей разных районов города

  • Жители левобережной части Советского района и Пашино могут обращаться в диспетчерскую службу МУП «Энергия» по телефону 8 (383) 301-50-21.
  • Жители правобережной части Советского района могут звонить в диспетчерскую службу ФГУП «УЭВ» по телефону 8 (383) 326-98-00.

Никто не должен мерзнуть в собственных домах. Если у вас есть проблемы с отоплением, воспользуйтесь указанными контактами, чтобы решить эту проблему и пересчитать оплату за коммунальные услуги в случае необходимости. Мэрия Новосибирска призывает всех жителей быть в курсе своих прав и бороться за теплые и комфортные жилищные условия.

Напомним, сегодня, 9 октября стало известно, что в Новосибирске не все дома подключили к теплу. Речь идет о жилом доме на улице Ветлужская, 3. Связано это с капитальным ремонтом. Однако тепло жильцам пообещали дать уже завтра, 10 октября. Всего в Новосибирске подключено 8 283 дома: это 99,99% жилого фонда.

Фото: Ольга Лузина / 1MI

Контакты для жителей холодных квартир

Если у вас совсем нет тепла в доме, необходимо также немедленно связаться с управляющей организацией через колл-центр ООО «НТСК» по единому круглосуточному номеру 8 (383) 289-01-45 и дежурной диспетчерской службе 051.

Контакты для жителей разных районов города

  • Жители левобережной части Советского района и Пашино могут обращаться в диспетчерскую службу МУП «Энергия» по телефону 8 (383) 301-50-21.
  • Жители правобережной части Советского района могут звонить в диспетчерскую службу ФГУП «УЭВ» по телефону 8 (383) 326-98-00.
Фото: 1MI

Никто не должен мерзнуть в собственных домах. Если у вас есть проблемы с отоплением, воспользуйтесь указанными контактами, чтобы решить эту проблему и пересчитать оплату за коммунальные услуги в случае необходимости. Мэрия Новосибирска призывает всех жителей быть в курсе своих прав и бороться за теплые и комфортные жилищные условия.

Напомним, сегодня, 9 октября стало известно, что в Новосибирске не все дома подключили к теплу. Речь идет о жилом доме на улице Ветлужская, 3. Связано это с капитальным ремонтом. Однако тепло жильцам пообещали дать уже завтра, 10 октября. Всего в Новосибирске подключено 8 283 дома: это 99,99% жилого фонда.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Тепло#Холод#Теплосети#Алина Гурицкая#Мёрзнем в квартире#Перерасчёт оплаты отопления#Отопительная система#Коммунальные услуги
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