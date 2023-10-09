Мёрзнем в квартире — что делать? Как сделать перерасчёт оплаты отопления

Как сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, если в течение двух недель с начала отопительного сезона в вашей квартире сохраняется недостаточная теплоизоляция, вы имеете право на пересчет оплаты за коммунальные услуги. Мы предоставляем вам подробную информацию о сроках, процедуре и контактах, которые вам понадобятся для решения этой проблемы.