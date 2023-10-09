Мёрзнем в квартире — что делать? Как сделать перерасчёт оплаты отопления

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Как сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, если в течение двух недель с начала отопительного сезона в вашей квартире сохраняется недостаточная теплоизоляция, вы имеете право на пересчет оплаты за коммунальные услуги. Мы предоставляем вам подробную информацию о сроках, процедуре и контактах, которые вам понадобятся для решения этой проблемы.
Согласно постановлению мэрии Новосибирска от 20 сентября 2023 года, начало отопительного на период с 2023 по 2024 годы установлено с 21 сентября. Это означает, что отопительная система города должна быть в полной готовности к обеспечению теплом жильцов именно с этого числа.
Технический регламент предусматривает, что разворот отопительной системы должен происходить плавно и без перебоев. Однако, если спустя две недели с начала отопительного сезона в вашей квартире все еще холодно, есть определенные шаги, которые вы можете предпринять.
Если в вашей квартире сохраняется холодная обстановка спустя две недели с начала отопительного сезона, вы имеете право потребовать составление акта и провести перерасчет оплаты за тепло. Этот процесс регулируется законом и предоставляет вам справедливую возможность оплаты только за реально предоставленные услуги.
Если вам нужно отрегулировать внутридомовую отопительную систему, обращайтесь в вашу управляющую организацию или в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города по следующим номерам:
Если у вас совсем нет тепла в доме, необходимо также немедленно связаться с управляющей организацией через колл-центр ООО «НТСК» по единому круглосуточному номеру 8 (383) 289-01-45 и дежурной диспетчерской службе 051.
Контакты для жителей разных районов города
Никто не должен мерзнуть в собственных домах. Если у вас есть проблемы с отоплением, воспользуйтесь указанными контактами, чтобы решить эту проблему и пересчитать оплату за коммунальные услуги в случае необходимости. Мэрия Новосибирска призывает всех жителей быть в курсе своих прав и бороться за теплые и комфортные жилищные условия.
Напомним, сегодня, 9 октября стало известно, что в Новосибирске не все дома подключили к теплу. Речь идет о жилом доме на улице Ветлужская, 3. Связано это с капитальным ремонтом. Однако тепло жильцам пообещали дать уже завтра, 10 октября. Всего в Новосибирске подключено 8 283 дома: это 99,99% жилого фонда.
Если у вас совсем нет тепла в доме, необходимо также немедленно связаться с управляющей организацией через колл-центр ООО «НТСК» по единому круглосуточному номеру 8 (383) 289-01-45 и дежурной диспетчерской службе 051.
Контакты для жителей разных районов города
Никто не должен мерзнуть в собственных домах. Если у вас есть проблемы с отоплением, воспользуйтесь указанными контактами, чтобы решить эту проблему и пересчитать оплату за коммунальные услуги в случае необходимости. Мэрия Новосибирска призывает всех жителей быть в курсе своих прав и бороться за теплые и комфортные жилищные условия.
Напомним, сегодня, 9 октября стало известно, что в Новосибирске не все дома подключили к теплу. Речь идет о жилом доме на улице Ветлужская, 3. Связано это с капитальным ремонтом. Однако тепло жильцам пообещали дать уже завтра, 10 октября. Всего в Новосибирске подключено 8 283 дома: это 99,99% жилого фонда.