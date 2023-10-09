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Published Сегодня, 03:32

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Updated Сегодня, 03:36

Не во всех домах еще тепло

Не все дома подключили к теплу в Новосибирске

9 октября 2023, 03:32
Фото: 1MI
Не во всех домах еще тепло
Отопительный сезон в Новосибирске начался 21 сентября, однако не все дома получили тепло к 9 октября, о чем стало известно во время оперативного совещания в правительстве.

Первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев доложил губернатору о текущей обстановке с отоплением в городе.

Как выяснилось, к центральном отоплению подключили не все дома. Речь идет о жилом доме на улице Ветлужская, 3. Связано это с капитальным ремонтом.

Однако тепло жильцам пообещали дать уже завтра, 10 октября. Всего в Новосибирске подключено 8 283 дома: это 99,99% жилого фонда.

Отметим, что с 21 сентября в городе начали подключать сначала социальные объекты, а с 25 октября тепло поступило в жилые дома. Подключение проходило поэтапно и по районам.

В Новосибирске все жилые дома подключат к отоплению 30 сентября
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#Новосибирск#Тепло#Отопление#Эмилия Губарева
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