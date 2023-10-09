Не все дома подключили к теплу в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев доложил губернатору о текущей обстановке с отоплением в городе.
Как выяснилось, к центральном отоплению подключили не все дома. Речь идет о жилом доме на улице Ветлужская, 3. Связано это с капитальным ремонтом.
Однако тепло жильцам пообещали дать уже завтра, 10 октября. Всего в Новосибирске подключено 8 283 дома: это 99,99% жилого фонда.
Отметим, что с 21 сентября в городе начали подключать сначала социальные объекты, а с 25 октября тепло поступило в жилые дома. Подключение проходило поэтапно и по районам.