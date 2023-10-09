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Трудности возникли с поставкой бензина

Новосибирские АЗС заявили о дефиците бензина АИ-95

9 октября 2023, 05:10
Фото: 1MI
Трудности возникли с поставкой бензина
В Новосибирске объявили о дефиците бензина: это связано с закупкой топлива из-за ремонта омского завода «Газпромнефти».

Автозаправочные станции в Новосибирске объявили о недостатке бензина в регионе. Сеть АЗС «Прайм» первой сообщила об ограничении поставки бензина марки АИ-95.

В сети «Тайм» заявили, что проблемы с закупкой топлива длится уже несколько месяцев. Это связано с проведением ремонта на заводе «Газпромнефть» в Омске. В результате, на автозаправках сети «Тайм» перестали продавать бензин марок АИ-95.

На одной из этих АЗС отметили, что пока еще есть бензин марки АИ-92 и дизельное топливо, но и они могут скоро закончиться. Как объясняют руководители заправок, ситуация сложная.

Названы причины ограничения продажи бензина АИ-95 в Новосибирске
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#Транспорт#Новосибирск#Бензин#Дефицит#Эмилия Губарева
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