Новосибирские АЗС заявили о дефиците бензина АИ-95

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Автозаправочные станции в Новосибирске объявили о недостатке бензина в регионе. Сеть АЗС «Прайм» первой сообщила об ограничении поставки бензина марки АИ-95.
В сети «Тайм» заявили, что проблемы с закупкой топлива длится уже несколько месяцев. Это связано с проведением ремонта на заводе «Газпромнефть» в Омске. В результате, на автозаправках сети «Тайм» перестали продавать бензин марок АИ-95.
На одной из этих АЗС отметили, что пока еще есть бензин марки АИ-92 и дизельное топливо, но и они могут скоро закончиться. Как объясняют руководители заправок, ситуация сложная.