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Под Новосибирском слепой пес «Хатико» ждет у трассы хозяина несколько дней

Под Новосибирском слепой пес «Хатико» ждет у трассы хозяина несколько дней

9 октября 2023, 08:21
Фото: "Потеряшки НСК"/ВК
Слепой пес поселился на обочине дороги недалеко от деревни Баратаевка под Новосибирском и не хочет уходить уже несколько дней. Местные жители предполагают, что он ждет своего хозяина.
«Больше недели назад заметили собаку на трассе. С мужем проезжали там же спустя пару дней, пес не двинулся с места. Мне показалось это очень странным. Мы подошли к нему, а он слепой, голодный. Но он домашний, есть след от ошейника», — рассказали Atas.info местные жители.

Сибиряки предположили, что пес, как Хатико, ждет своего хозяина. Они выложили его фото в Сеть, чтобы найти семью.

Собака не хочет уходить с этого места с чужими людьми. Поэтому местным только остается, что ее подкармливать.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Собака
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