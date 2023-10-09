Под Новосибирском слепой пес «Хатико» ждет у трассы хозяина несколько дней

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
«Больше недели назад заметили собаку на трассе. С мужем проезжали там же спустя пару дней, пес не двинулся с места. Мне показалось это очень странным. Мы подошли к нему, а он слепой, голодный. Но он домашний, есть след от ошейника», — рассказали Atas.info местные жители.
Сибиряки предположили, что пес, как Хатико, ждет своего хозяина. Они выложили его фото в Сеть, чтобы найти семью.
Собака не хочет уходить с этого места с чужими людьми. Поэтому местным только остается, что ее подкармливать.