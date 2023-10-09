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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

В Новосибирске ожидается резкое похолодание до +6 градусов

Пора утепляться: в Новосибирске к середине недели резко похолодает

9 октября 2023, 09:39
Фото: 1MI

В Новосибирске ожидается резкое похолодание до +6 градусов

Похолодание придет на смену теплым дням на этой неделе в Новосибирске. Прогноз погоды назвали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Сейчас в регионе продолжается «бабье» лето — температура составляет +18…+20 градусов. На днях воздух прогреется до +21 по Цельсию. При этом дождей не ожидается.

«Похолодание ждем к середине недели. Ночью с 12 октября температура воздуха опустится до +6 градусов, а дневная среднесуточная составит +10. Начнутся ливни, усилится ветер до 10-15 м/с», — рассказал Atas.info дежурный синоптик гидрометцентра.

Первый снег в Новосибирске обещают уже во второй декаде октября. В город и районы области ворвутся ночные заморозки, днем уже не будет теплее +15 градусов.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Погода#Дождь
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