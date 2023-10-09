Пора утепляться: в Новосибирске к середине недели резко похолодает

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Сейчас в регионе продолжается «бабье» лето — температура составляет +18…+20 градусов. На днях воздух прогреется до +21 по Цельсию. При этом дождей не ожидается.
«Похолодание ждем к середине недели. Ночью с 12 октября температура воздуха опустится до +6 градусов, а дневная среднесуточная составит +10. Начнутся ливни, усилится ветер до 10-15 м/с», — рассказал Atas.info дежурный синоптик гидрометцентра.
Первый снег в Новосибирске обещают уже во второй декаде октября. В город и районы области ворвутся ночные заморозки, днем уже не будет теплее +15 градусов.