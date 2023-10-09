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Бензин дают не всем

Продажу бензина Prime-95 ограничили на заправке в Новосибирске

9 октября 2023, 02:15
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Бензин дают не всем
В Новосибирске на одной из заправок ограничили продажу бензина марки Prime-95 для простых автомобилистов, разрешая его только организациям и предприятиям.

На одной из заправок Новосибирска ограничили продажу бензина марки Prime-95 для обычных автомобилистов. Жители города заметили объявление на заправке «Прайм», в котором указывается, что топливо доступно только для организаций с контрактами.

Причиной такого ограничения якобы является прекращение поставок топлива с нефтеперерабатывающих заводов. Бензин отпускается предприятиям и организациям, ответственным за безопасность и жизнедеятельность Новосибирска.

Фото: АСТ-54

Сайт сети автозаправок «Прайм» сообщает, что у них есть в наличии бензин марки Prime-95 по цене 53,8 рубля за литр.

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#Транспорт#Бензин#Заправка#Эмилия Губарева
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