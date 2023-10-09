Продажу бензина Prime-95 ограничили на заправке в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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Updated Сегодня, 02:17
На одной из заправок Новосибирска ограничили продажу бензина марки Prime-95 для обычных автомобилистов. Жители города заметили объявление на заправке «Прайм», в котором указывается, что топливо доступно только для организаций с контрактами.
Причиной такого ограничения якобы является прекращение поставок топлива с нефтеперерабатывающих заводов. Бензин отпускается предприятиям и организациям, ответственным за безопасность и жизнедеятельность Новосибирска.
Сайт сети автозаправок «Прайм» сообщает, что у них есть в наличии бензин марки Prime-95 по цене 53,8 рубля за литр.