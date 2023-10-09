«Прощай, Лукойл»: известная сеть АЗС покидает Новосибирск

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В Новосибирске действует 21 автозаправочная станция под брендом «ЛУКОЙЛ». Однако в ближайшее время они «поменяют вывеску».
«В настоящее время договор франшизы прекращен. Все АЗС „ЛУКОЙЛ“ проходят ребрендинг, они будут работать под другой вывеской», — рассказали на «горячей линии» компании.
При этом причины ухода компании «ЛУКОЙЛ» из Новосибирска пока не озвучиваются. Также неизвестно, кто займет освободившуюся нишу.