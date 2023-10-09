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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:34

Сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» покидает Новосибирск

«Прощай, Лукойл»: известная сеть АЗС покидает Новосибирск

9 октября 2023, 08:32
Фото: 1MI
Сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» покидает Новосибирск

Сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» уходит из Новосибирска

Из Новосибирска уходит известная сеть «ЛУКОЙЛ». Причины ухода пока неизвестны.

В Новосибирске действует 21 автозаправочная станция под брендом «ЛУКОЙЛ». Однако в ближайшее время они «поменяют вывеску».

«В настоящее время договор франшизы прекращен. Все АЗС „ЛУКОЙЛ“ проходят ребрендинг, они будут работать под другой вывеской», — рассказали на «горячей линии» компании.

При этом причины ухода компании «ЛУКОЙЛ» из Новосибирска пока не озвучиваются. Также неизвестно, кто займет освободившуюся нишу.

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#Новосибирск#Бензин#АЗС#Александр Ляхов
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