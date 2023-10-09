Семья из Новосибирска взяла на перевоспитание трудного 17-летнего подростка-мажора

Семья Путинцевых была выбрана для перевоспитания подростка, так как они являются образцовой многодетной семьей. В 2022 году им удалось победить в конкурсе «Семья года» на всероссийском уровне. Ирина и Владимир уже более двадцати лет в браке, у них пятеро детей. Семья имеет средний доход около 60 тысяч рублей в месяц.