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Подросток жил в новой семье

Семья из Новосибирска взяла на перевоспитание трудного 17-летнего подростка-мажора

9 октября 2023, 01:51
Фото: телеканал "Ю"
Подросток жил в новой семье

Семья из Новосибирска взяла на перевоспитание подростка из Ставрополя

Семья Путинцевых из Новосибирска приняла на воспитание подростка Никиту Лесняка из Ставрополя. Это произошло в рамках участия семьи в телевизионном проекте на канале «Ю» под названием «Чадо из ада». В течение недели они занимались перевоспитанием 17-летнего парня.

Родители Никиты обратились за помощью, так как их сын не проявлял интереса к чему-либо, а только требовал деньги от них. Отец всегда баловал сына, но после того, как ему исполнилось 11 лет, возникли проблемы. Расходы на содержание Никиты составляют полмиллиона рублей ежемесячно.

Семья Путинцевых была выбрана для перевоспитания подростка, так как они являются образцовой многодетной семьей. В 2022 году им удалось победить в конкурсе «Семья года» на всероссийском уровне. Ирина и Владимир уже более двадцати лет в браке, у них пятеро детей. Семья имеет средний доход около 60 тысяч рублей в месяц.

В конце программы Никита отметил положительные моменты общения с семьей Путинцевых.

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