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Пенсия увеличится

Средняя пенсия в 2024 году у новосибирских пенсионеров составит 23,2 тыс. рублей

9 октября 2023, 01:15
Фото: 1MI
Пенсия увеличится
Средняя пенсия в России в 2024 году составит около 23,2 тыс. рублей в месяц, что будет связано с индексацией на уровень инфляции.

По словам руководителя Минфина РФ Антона Силуанова, средняя пенсия в России в следующем году будет примерно 23,2 тыс. рублей в месяц. Об этом он заявил выступая в Совете Федерации.

Эта сумма будет индексироваться на уровень инфляции текущего года, которая составит 7,5%. Таким образом, средний размер пенсии достигнет отметки в 23,2 тыс. рублей в месяц.

Общий объем расходов на выплату пенсий составит около 600 миллиардов рублей.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Пенсии#Инфляция#Пенсионеры#Деньги#Эмилия Губарева
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