Средняя пенсия в 2024 году у новосибирских пенсионеров составит 23,2 тыс. рублей

Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
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Updated Сегодня, 01:17
По словам руководителя Минфина РФ Антона Силуанова, средняя пенсия в России в следующем году будет примерно 23,2 тыс. рублей в месяц. Об этом он заявил выступая в Совете Федерации.
Эта сумма будет индексироваться на уровень инфляции текущего года, которая составит 7,5%. Таким образом, средний размер пенсии достигнет отметки в 23,2 тыс. рублей в месяц.
Общий объем расходов на выплату пенсий составит около 600 миллиардов рублей.