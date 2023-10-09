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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Девушки вели себя вызывающе

Сверкали грудью: в Новосибирске девушки танцевали топлес на стойке в ночном клубе

9 октября 2023, 10:21
Фото: Midjourney
Девушки вели себя вызывающе

Девушки станцевали топлес на барной стойке в ночном клубе Новосибирска

В новосибирском баре девушки танцевали топлес на барной стойке, о чем сообщили читатели Atas.info.

В одном из ночных клубов Новосибирска, девушки танцевали без верхней одежды на барной стойке. Подобное поведение поставило в недоумение читательницу Atas.info. По ее словам, девушки были сильно выпившие, танцевали в одних джинсах и с прикрытыми наклейками с*сками.

Возле барной стойки стояли, преимущественно, парни и мужчины, которые наблюдали за происходящем. Со слов посетительницы клуба, в девушек вливал алкоголь бармен, а танец у них был с эротическим подтекстом.

Как рассказала другая читательница Atas.info, такие танцы в этом баре происходят практически каждую неделю. Девушек якобы после танца «снимают» мужчины, однако официально это не подтверждено. Сам бар специализируется на тематике для взрослых, а вход туда строго с 18 лет: на входе всегда есть фейсконтроль, с проверкой паспорта и сумок.

Кроме того, в ночном клубе не раз разгорался скандал после шумной вечеринки. Ранее в соцсетях жаловались на пошлого ведущего, который проводил конкурсы для взрослых, в том числе «сядь на лицо» и так далее. Позже он извинился публично.

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#Общество#Новосибирск#Бар#Эмилия Губарева#Ночной клуб#Топлес
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