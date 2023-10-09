Сверкали грудью: в Новосибирске девушки танцевали топлес на стойке в ночном клубе

Как рассказала другая читательница Atas.info, такие танцы в этом баре происходят практически каждую неделю. Девушек якобы после танца «снимают» мужчины, однако официально это не подтверждено. Сам бар специализируется на тематике для взрослых, а вход туда строго с 18 лет: на входе всегда есть фейсконтроль, с проверкой паспорта и сумок.