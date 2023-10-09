Террористы ХАМАС нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Как пишут «Новые известия» террористы движения ХАМАС «Аль-Кассам» запустили ракеты в сторону воздушной гавани. Свои действия они не скрывали. Заявили, что нанесли удар намерено в ответ на обстрелы жилых домов.
В аэропорту Израиля находились сотни пассажиров. Вылеты были отложены, началась давка. Также был нанесен ударил по Ашкелону — пострадал восьмилетний мальчик.
Напомним, что в Израиле ввели пункт 40 Алеф, означающий объявление войны. Растет число пострадавших и пропавших.