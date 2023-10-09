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Террористы ХАМАС нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Террористы ХАМАС нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

9 октября 2023, 07:08
Фото: 1MI
ХАМАС ударил по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, где находились сотни людей. Началась паника и давка.

Как пишут «Новые известия» террористы движения ХАМАС «Аль-Кассам» запустили ракеты в сторону воздушной гавани. Свои действия они не скрывали. Заявили, что нанесли удар намерено в ответ на обстрелы жилых домов.

В аэропорту Израиля находились сотни пассажиров. Вылеты были отложены, началась давка. Также был нанесен ударил по Ашкелону — пострадал восьмилетний мальчик.

Напомним, что в Израиле ввели пункт 40 Алеф, означающий объявление войны. Растет число пострадавших и пропавших.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Война#Терроризм#Израиль
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